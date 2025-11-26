Ampliado hasta el 5 de diciembre el corte de la carretera LR-340, en Torrecilla en Cameros La empresa adjudicataria de la obra ha solicitado aumentar el plazo «debido a la climatología adversa de los últimos días»

El Gobierno de La Rioja ha informado de que el corte de la carretera LR-340, en Torrecilla en Cameros, se amplía hasta el 5 de diciembre «debido a la climatología adversa de los últimos días». La obra, inicialmente, estaba prevista que concluyera este miércoles 26 de noviembre después de haber comenzado el pasado día 20 pero se extenderá durante otros siete días laborables, en horario de 7.00 a 18.00 horas para proceder al asfaltado de la vía con el fin de mejorar la seguridad vial de peatones y vehículos.

La empresa adjudicataria de la obra (Ismael Andrés por 316.643,90 euros) ha solicitado la ampliación del corte total de la vía desde el kilómetro 19,55 hasta el 21,03, en la glorieta con la LR-330. Así, el corte de esta vía se extenderá desde mañana durante siete días laborables.

La Dirección General de Infraestructuras ha impulsado esta actuación para «reforzar la seguridad vial de peatones y vehículos al paso por la localidad camerana». Mientras dure el corte el tráfico de la travesía se desviará por la LR-330 y la calle Pedro Sagasta, con paso alternativo de vehículos mediante semáforos en ambos extremos de la vía. En el tramo inicial de la travesía en la que no es posible habilitar un itinerario alternativo se permitirá el acceso a fincas y garajes bajo las indicaciones de los trabajadores de la obra y en función del avance la misma.

El Ayuntamiento de Torrecilla en Cameros ha prohibido estacionar vehículos en el tramo comprendido entre la casa natal de Práxedes Mateo Sagasta y la plaza Ricardo García, así como en toda la travesía, desde la rotonda con la LR-330 y Huertos Campos. Desde el Consistorio camerano también se ha informado de que, a petición propia, «en la zona de la plaza se extenderá una capa de aglomerado impreso para darle así un aspecto adoquinado»️. Además, se llevará a cabo la mejora del drenaje de la carretera y la limpieza de rigolas, obras de fábrica y caños, además de renovar la señalización horizontal y vertical.