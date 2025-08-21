LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Herce

Almovívena anima agosto con varias citas culturales, deportivas y festivas

Ernesto Pascual

Jueves, 21 de agosto 2025, 09:31

La Asociación Almovívena propone desde esta tarde dos semanas de actividades en su Agosto cultural y deportiva, un cartel que comienza, desde las 20.00 horas, con yoga al atardecer en el castillo a cargo de Marta Ezquerro.

A la misma hora mañana, Óscar Urbiola Medrano presentará en la iglesia de San Esteban un estudio iconográfico sobre su retablo mayor. Y el sábado será noche de fiesta para celebrar la Asociación desde las 21.30 horas con cena, karaoke, bingo y música.

La jornada del domingo será para el XIV Campeonato de Frontenis en unas actividades en las que colaboran el Ayuntamiento y el Gobierno de La Rioja. El cierre lo pondrá un clásico: el viernes 29 a las 21.00 el castillo acogerá una nueva edición de 'Poesía con estrellas', que rendirá homenaje a Antonio Machado y a Carmen Martín Gaite.

