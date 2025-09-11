Almovívena abre la inscripción para el club de lectura que desarrollará de octubre a mayo

Tras el éxito que ha contado como ediciones anteriores, la Asociación Almovívena volverá a ofrecer durante este curso que ahora comienza la actividad del ... club de lectura, que desarrollará con la colaboración del Ayuntamiento de Herce.

El calendario de este club es que comience sus reuniones para compartir lecturas en el próximo mes de octubre y se extenderá hasta mayo del próximo año. Limitado a un total de quince plazas, las personas interesadas en participar deben contactar con Roberto Robles a través del teléfono 639 646 604.

Ante esta convocatoria, el presidente de la Asociación Almovívena, Francisco Martínez-Aldama, subraya la ilusión con la que organizan esta actividad para varios meses, «que seguro será un éxito, como en ediciones anteriores».