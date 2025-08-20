Las almazuelas colgadas vuelven el sábado a Pradillo con 30 artesanas

Treinta artesanas expondrán el próximo sábado, 23 de agosto, sus trabajos de almazuelas, dentro de la Fiesta de Almazuelas Colgadas, que se celebrará durante todo ... el fin de semana en Pradillo.

El Prado será el espacio en el que las artesanas expondrán estas almazuelas, lo que se completará durante el sábado y el domingo con paseos guiados por las almazuelas colgadas y un taller para elaborar una almazuela colectiva, informó la asociación Altura, en una nota. La almazuela es un arte basado en el aprovechamiento de piezas de tela, para crear otras mayores y para diferentes usos, desde colchas hasta piezas decorativas.

En 2011 comenzó esta fiesta original y singular, la primera donde se colgaron las almazuelas en las ventanas y balcones de las casas de piedra del siglo XVIII y por las calles y plazuelas de este municipio de la Sierra de Cameros, que no llega a los 70 vecinos.

La fiesta que celebra esta labor tradicional de aprovechamiento de la tela cumple ya su decimotercera edición

La Fiesta de las Almazuelas Colgadas fue declarada de interés turístico regional en 2024 y cuenta también con el segundo Concurso Nacional de Almazuelas, en el que participarán 15 artesanas de La Rioja y de otras regiones.

Trabajos expuestos

Los trabajos presentados al Concurso se podrán ver a partir de mañana jueves, en el Ayuntamiento de Pradillo.

Otras dos exposiciones se podrán visitar en casas del municipio entre los días 21 y 24: una de almazuelas cameranas del siglo XIX de una familia de Ortigosa de Cameros, en el zaguán de la antigua fonda, y otra de almazuelas de Pilar Alfaro, en el zaguán de la casa Cospedal.

La actividad artesana de la fiesta se completa con un espacio gastronómico en el frontón de la localidad y el Mercado de Alimentos y Artesanías dispuesto en las calles.