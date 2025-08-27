LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Mari Cruz Garrido posa junto a la almazuela ganadora. ALTURA
Pradillo De Cameros

'Almazuela sobre talega', de Mari Cruz Garrido, la mejor pieza del concurso nacional

La artesana arnedana residente en Bilbao ha ganado del certamen con una obra en recuerdo a «las colchas que veía de niña»

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:45

La artesana arnedana residente en Bilbao Mari Cruz Garrido Pascual ha sido la ganadora del segundo Concurso Nacional de Almazuelas de Pradillo de Cameros. ... Al certamen, organizado por el Ayuntamiento camerano, la asociación Altura y la comisión de artesanas que participan en la XIII Fiesta de las Almazuelas Colgadas, se presentaron quince confecciones, entre las que el jurado, compuesto por los artesanos participantes en el evento María Antonia Narro, Aitor Saraiba y Ana Cámara, eligieron 'Almazuela sobre talega' como la mejor de todas las presentadas y procedentes de La Rioja (Logroño, San Millán y Nájera), País Vasco, Cataluña, Cantabria y Comunidad Valenciana.

