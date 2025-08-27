'Almazuela sobre talega', de Mari Cruz Garrido, la mejor pieza del concurso nacional

La artesana arnedana residente en Bilbao Mari Cruz Garrido Pascual ha sido la ganadora del segundo Concurso Nacional de Almazuelas de Pradillo de Cameros. ... Al certamen, organizado por el Ayuntamiento camerano, la asociación Altura y la comisión de artesanas que participan en la XIII Fiesta de las Almazuelas Colgadas, se presentaron quince confecciones, entre las que el jurado, compuesto por los artesanos participantes en el evento María Antonia Narro, Aitor Saraiba y Ana Cámara, eligieron 'Almazuela sobre talega' como la mejor de todas las presentadas y procedentes de La Rioja (Logroño, San Millán y Nájera), País Vasco, Cataluña, Cantabria y Comunidad Valenciana.

Mari Cruz Garrido Pascual describe que su almazuela premiada con 1.000 euros «está realizada con trozos de telas recicladas de ropa y ajuar de amigas y mujeres de mi familia, todas con una historia detrás». «Los colores recrean el recuerdo de las colchas de pedazos que veía de niña en las casas de mi Arnedo natal, el rojo representa el fuego del hogar; el marrón, la tierra arenosa de mi pueblo; el blanco, la ropa limpia y la muda para las fiestas; y la talega representa el trabajo rural de las gentes de mi pueblo y la humildad», explica Garrido Pascual. La artesana ha utilizado materiales de yute, algodón e hilo, y la técnica habitual del 'log-cabin', girada para propiciar un enmarque cuadrado y para cambiar el punto de vista.

Además de la cuantía económica del primer premio, se concedieron otras cuatro recompensas donadas por las tiendas Mastelas, María, Máquinas de Coser y Trozos de Logroño, así como Alonso, Almazuelas de Nájera. El segundo premio fue para Noelia Bajo Villar, de Nájera; el segundo, para María Jesús Fernández Izquierdo, también de Nájera; el cuarto, para Montse Forcadell Blasco, de Tarragona; y el quinto, para Helena Muñoz Pallarés, de Castellón.