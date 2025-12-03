LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Las voluntarias dejaron los medicamentos en el hospital de Auserd. DYA

Alfaro

Voluntarias de DYA La Rioja llevan al Sáhara material médico y escolar

La alfareña María Caballer y la najerina Vanessa Martínez entregan 42 kilos de medicamentos y juegos educativos

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Alfaro

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:33

Comenta

Medicamentos, juegos educativos y cuentos y, por supuesto, también productos de higiene y diverso material escolar. Con estos elementos se configuraban los 42 kilogramos de las mochilas con los que la joven alfareña María Caballer Jiménez y la najerina Vanessa Martínez Visairas emprendieron viaje el pasado sábado a los campamentos de refugiados saharauis.

De la mano del área de Cooperación Internacional de DYA La Rioja, estas dos voluntarias riojanas permanecerán en los campamentos de refugiados del Sáhara hasta el 7 de diciembre con el objetivo de visitar a los niños y niñas que participaron en el programa Vacaciones en Paz este verano en nuestra comunidad y con quienes realizaron numerosas actividades.

Con ese vínculo casi familiar ya establecido, llevan a cada uno de los niños una mochila con diversos materiales que DYA La Rioja ha preparado para ellos: productos de higiene, material escolar, medicamentos...

Además, una de sus primeras visitas ha sido al hospital de la Wilaya que les acoge, el de Auserd, en cuya farmacia dejaron una bolsa con unos cincuenta medicamentos, todos donados por personas diferentes a la organización.

Otra de las visitas que ya han realizado las dos voluntarias riojanas ha sido a la escuela de Primaria en Tichla. Allí entregaron para alegría de todos sus alumnos y profesores diversos juguetes educativos y cuentos.

Además, otro propósito que guarda DYA La Rioja con la visita de María Caballer y Vanessa Martínez es poner en marcha el proyecto de apadrinamiento familiar, que titulará con el nombre de 'Deja tu huella en el Sáhara', con el propósito de fomentar una forma más de solidaridad de los riojanos.

