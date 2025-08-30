LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
E.P.

La velada Vaya Nochecita abre inscripción a grupos de diez chavales desde los 10 años en Alfaro

La plaza Esperanza acogerá este evento de juegos y desafíos el 5 de septiembre, abriendo las fiestas del Burgo

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Sábado, 30 de agosto 2025, 10:42

Las cuadrillas de chavales de Alfaro esperan cada final de verano una velada de forma especial, una velada en la que se reúnen sin ... pantallas de móviles, comparten retos en cuadrillas y se divierten como antaño jugando en la calle superando pruebas y desafíos. Es Vaya Nochecita, el evento organizado por el área de Juventud del Ayuntamiento alfareño para incentivar un ocio alternativo y participativo entre los más jóvenes de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una subcontrata de Amazon cierra en Logroño y despedirá a toda la plantilla, «entre 60 y 80 trabajadores»
  2. 2 Pradillo estalla tras la prohibición de celebrar este sábado la procesión de la Virgen del Villar
  3. 3

    Blondie, el león más querido del mundo es ahora el trofeo de un cazador
  4. 4

    Los primeros despidos por el cierre de CMP, pendientes de la firma del juez
  5. 5

    Panorama desembarca en Calahorra con seis tráilers
  6. 6 Logroño vuelve a mostrar su apoyo a Gaza este sábado
  7. 7 Alejandra Gil, nueva directora del Órgano de Control del Consejo Regulador
  8. 8

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  9. 9

    Rozalén acaricia el MUWI con su voz
  10. 10 El plan para Madre de Dios pasa por adecuar este año un parque con medios propios en el solar del convento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La velada Vaya Nochecita abre inscripción a grupos de diez chavales desde los 10 años en Alfaro

La velada Vaya Nochecita abre inscripción a grupos de diez chavales desde los 10 años en Alfaro