La velada Vaya Nochecita abre inscripción a grupos de diez chavales desde los 10 años en Alfaro

Las cuadrillas de chavales de Alfaro esperan cada final de verano una velada de forma especial, una velada en la que se reúnen sin ... pantallas de móviles, comparten retos en cuadrillas y se divierten como antaño jugando en la calle superando pruebas y desafíos. Es Vaya Nochecita, el evento organizado por el área de Juventud del Ayuntamiento alfareño para incentivar un ocio alternativo y participativo entre los más jóvenes de la ciudad.

Desde hace varios años, el Ayuntamiento optó por trasladar del verano a la antesala de las fiestas de la Virgen del Burgo su celebración. Así, será la primera actividad del programa de las celebraciones por la patrona de la localidad en la noche del próximo viernes 5 de septiembre.

Antes, las cuadrillas tienen que organizarse y apuntarse. Como Ciudad Amiga de la Infancia, y en colaboración con el Instituto Riojano de la Juventud, el Ayuntamiento informa de que esta noche de juegos está abierta a niños y adolescentes nacidos desde 2015, a partir de los 10 años, en grupos con un máximo de diez personas integrantes.

El evento comenzará a las 21.00 con las asociaciones deportivas y juveniles, abriendo la inscripción una hora antes

Una vez organizados, podrán inscribirse en el lugar de la celebración una hora antes de su inicio, desde las 20.00 horas. Su escenario volverá a ser el habitual de los últimos años, en la plaza Esperanza, junto a las instalaciones de la ludoteca y del centro joven -que comienzan temporada ese sábado-. Sobre el gran espacio de la plaza, las asociaciones y clubes deportivos y juveniles de la ciudad dispondrán sus pruebas y juegos para que los grupos se midan y consigan puntos. Este Vaya Nochecita entregará premios a los tres mejores equipos de la velada.