Los voluntarios ultimaban este jueves el montaje del Belén municipal. E.P.

Veintisiete propuestas forman desde hoy el programa navideño de Alfaro

El encendido de las luces navideñas y la apertura del Belén municipal estrenan la programación hasta el 5 de enero

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:31

Comenta

Actuaciones musicales, infantiles, las tradicionales propias de estas fechas, deportivas... Un total de veintisiete citas para todas las edades, especialmente para las familias, conforman la programación para esta Navidad en Alfaro que promueve el Alfaro entre dos momentos tradicionales, desde el encendido de la iluminación navideña en la tarde de este viernes hasta la Cabalgata de los Reyes Magos en la del 5 de enero.

La apertura de estas fechas especiales es intensa este viernes: desde las 18.30 horas, la plaza de España asistirá al encendido de la iluminación navideña, acompañado por la inauguración del Belén municipal realizado con motivos alfareños que los voluntarios y la brigada se afanan en las últimas horas en concluir, por las actuaciones de acrobacias aéreas de Bambolea Producciones y de baile del gimnasio Fit Dance y el reparto de palomitas por la Asociación de Comerciantes. Después, sobre las 20.00 horas, la sala Florida acogerá por 5 euros el espectáculo de magia 'Imperium', que subirá al escenario a tres jóvenes promesas, Pedro Rivas, Asier Cortes y Rubén Díaz.

Este primer fin de semana sabrá a las Jornadas de Cazuelitas, alimentará el ambiente festivo con el lanzamiento a las 21.00 del sábado de la segunda exhibición de fuego artificiales que no pudo verse en fiestas por la sequía y moverá ficha con el XIV Open Internacional de Ajedrez.

Un festival benéfico a favor de San Miguel el sábado 13 en la Florida, la tradicional ronda de villancicos en la tarde del viernes 19, un concierto de Navidad con el Ensamble Vocal de La Rioja en la del sábado 20 y el espectáculo del Club Patín Alfaro 'Un cinco en la Navidad' el domingo 21 serán el aperitivo a las principales fechas festivas.

Ya en las fechas vacacionales, el pabellón del colegio público acogerá hinchables el 26 y 27 de diciembre y del 2 al 4 de enero por 1 euros al día la entrada. Ese viernes 26 asistirá a un cuentacuentos a las 17.00 horas en la biblioteca y Carlos Pérez revisará con su estilo flamenco villancicos a las 19.00. En la tarde del 27, Chelo Botella ofrecerá un concierto de piano también en la Florida, que vivirá un espectáculo familiar con luz negra el lunes 29 y teatro el viernes 2.

