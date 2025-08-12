Trece establecimientos suman ambiente en las calles con el concurso de escaparates de fiestas

En esta definitiva cuenta atrás hacia el 14 de agosto, los comercios de Alfaro se unen al ambiente festivo que comienza a intuirse en ... las calles. Lo hace con el Concurso Escaparate de Fiestas Patronales Adeca, que vive su segunda edición convocado por la Asociación de Comerciantes de Alfaro con trece participantes.

Consolidado ya este certamen en la época navideña, la junta directiva apostó el año pasado por extender la iniciativa a estas fechas tan significativas y esperadas por los alfareños. Y trece establecimientos de distintos ámbitos y sectores han respondido llenando sus escaparates de rojos y blancos, de pañuelos y burladeros, de banderines y cohetes... y del mensaje común de «felices fiestas». «Nos llena de alegría que haya tenido tanta acogida y buenos comentarios», expresó la junta directiva de la Asociación en el mediodía de este domingo en el acto de entrega de los premios a los negocios ganadores.

Entre los trece participantes, el primer premio lo mereció Carnicería Medel con el diseño de unos jamones muy taurinos entre burladeros, que recibió un vale de 250 euros en compras para consumir en los establecimientos asociados de Adeca.

La Asociación de Comerciantes agradece la acogida y buenos comentarios que obtiene esta propuesta

El segundo fue para Galyleo Floristas, con un premio de 200 euros en vales regalo gracias al homenaje a la tradición ganadera del padre y abuelo de las propietarias uniéndolo a su pasión por las flores.

El tercer premio viajó a FerroHogar, con 100 euros de vale, que convierte sus escaparates en sede festiva de la Peña FerroHogar. El concurso también otorgó un premio del público, que fue para Sandra Óptica gracias a los más de 250 votos que recibió en el perfil de la Asociación en la red social Facebook. Percibirá un vale de 50 euros para consumir en el comercio local.

En el acto de entrega, la presidenta de la Asociación, Beatriz Malumbres, agradeció a todos la participación, creatividad y esfuerzo puestos en cada escaparate. «Su dedicación, originalidad y trabajo, embellece nuestras calles, y refleja el espíritu festivo y la riqueza cultural de Alfaro. Ver las calles teñidas de rojo y blanco estos días, arranca sonrisas y hace que esperemos las fiestas con más ganas e ilusión si cabe», aplaudió. Ars Manual, Peluquería Más que guapos/as, Muho, Cristina Estilistas, Floristería Mari Carmen, Soncaprichos, Ajuares, Coquette Peluquería y estética y Peluquería Tanis fueron los otros participantes de una iniciativa que Adeca da por consolidada y confía en mantener en los siguientes años.

También agradeció la directiva de Adeca la ayuda y colaboración del jurado formado por personas vinculadas a las artes y el diseño como Sergio Ovejas, Elia Lapeña, Eduardo Castillo, Ángel Ligero y Mar Echegoyen.