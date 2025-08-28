El II Torneo Solidario Chevi de Alfaro recaudará fondos para los misioneros alfareños

Ernesto Pascual Jueves, 28 de agosto 2025, 08:26 Comenta Compartir

La plaza de España se convertirá el próximo fin de semana en una gran cancha de baloncesto. En el marco de las fiestas por la patrona alfareña, la Virgen del Burgo, el eje de la vida social de la localidad vivirá la segunda edición del Torneo Memorial Solidario 3x3 Chevi, que recaudará fondos a favor de la Asociación Alfajóresis para apoyar la labor de los misioneros alfareños repartidos por el mundo.

Desde 2010, Club Baloncesto Alfaro y Alfajóresis fueron organizando un torneo solidario en formato 2x2. Tras la pandemia, recuperaron el evento transformándolo en un 3x3, modalidad en auge después de las Olimpiadas de París, y sacándolo a la calle, a la misma plaza de España. Y precisamente durante la pandemia falleció el profesor José Vicente Martínez, Chevi, una persona querida por toda la localidad y que fue uno de los grandes impulsores durante décadas del deporte de la canasta, en cuya memoria se organiza y comparte este torneo solidario.

Ante la colegiata de San Miguel a la que tanto acudía se celebrará, en función de los equipos inscritos, en la tarde del viernes 5 desde las 17.30 y en la mañana y mediodía del sábado 6 de septiembre desde las 09.30.

Con la participación del Ayuntamiento alfareño y de la Federación Riojana de Baloncesto, los interesados pueden inscribirse hasta este lunes 1 de septiembre a través de la página web del club, www.clubbaloncestoalfaro.com por un donativo de 10 euros. Con equipos de hasta cuatro jugadores, las categorías son mixtas en babybasket (nacidos entre 2020 y 2017), minibasket (2016-2014), maxibasket (2013-2010), sénior (desde 2009) y la popular no competitiva para cualquier edad.

