El Torneo 3x3, el Vaya Nochecita y una verbena abren hoy las fiestas del Burgo de Alfaro

Las sueltas de reses bravas por las calles del barrio del Burgo son de los actos más populares en estos días.

Una gran parte de los alfareños han vuelto a sus obligaciones laborales. Los más jóvenes ven cada vez más cercano el final del verano y el inicio del curso. En ese sentir, aunque apenas han pasado dos semanas y media, las fiestas patronales quedan ya lejos. Pero los alfareños y sus invitados tienen un oasis antes de ese regreso total a la rutina, sus fiestas por la patrona la Virgen del Burgo, las terceras y últimas celebraciones del año.

Más breves, menos intensas en cuanto a citas que las patronales, estas fiestas comienzan esta tarde y continuarán hasta la del lunes, día grande que tendrá el colofón con la procesión y misa por la Virgen del Burgo. Y tienen otra característica, los actos y gran parte del programa de estos días se trasladan a las calles del barrio de la patrona.

CITAS PARA HOY 17 00. Primera jornada del Torneo Solidario de Baloncesto 3x3 Chevi en la plaza de España con las categorías mini.

21 00. Vaya Nochecita en la plaza para cuadrillas desde los 10 años. Inscripción a partir de las 20.00 horas.

22 00. Actuación del grupo Gran Reserva en la plaza del Trinquete con temas de las décadas de los 70, 80 y 90.

El ambiente festivo comienza esta tarde, pues el Torneo Solidario de Baloncesto 3x3 Chevi amplía su celebración también a la tarde de hoy, con partidos de los más pequeños desde las 17.00 horas en la plaza de España. De ahí, la algarabía se trasladará a la plaza Esperanza, donde comenzará a las 21.00 horas una nueva edición del Vaya Nochecita, la gran gincana para cuadrillas de niños desde los 10 años (nacidos en 2015). Con inscripción desde las 20.00 horas, se medirán a las pruebas que les propongan diversas asociaciones y clubes juveniles y deportivos de la ciudad. La música cierra el programa de esta primera jornada con la actuación del grupo Gran Reserva, que interpretará en la plaza del Trinquete temas conocidos de las décadas de los 70,80 y 90.

El sábado volverá a comenzar con el torneo homenaje a José Vicente Martínez, Chevi, con 35 equipos en la canasta en la que se convertirá la plaza de España desde las 09.00 y verá las semifinales y finales desde las 15.30 horas. Después, a las 18.00 horas, llegará la primera de las cuatro sueltas de reses bravas por las calles entrecruzadas del barrio del Burgo. La peña del Real Madrid pondrá música con Numak a su conclusión, continuando con una fiesta de los 80 de pinchadiscos en el Trinquete desde las 22.00 horas. Sueltas de reses bravas a las 11.30 y a las 19.00 protagonizarán el domingo, que despertará a un lunes con ofrenda floral, procesión y misa por la patrona.