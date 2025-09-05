LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las sueltas de reses bravas por las calles del barrio del Burgo son de los actos más populares en estos días. E. P.
Alfaro

El Torneo 3x3, el Vaya Nochecita y una verbena abren hoy las fiestas del Burgo de Alfaro

Las terceras y últimas fiestas del año tienen cuatro sueltas de reses bravas y honran el lunes a la patrona con ofrenda floral, procesión y misa

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:47

Una gran parte de los alfareños han vuelto a sus obligaciones laborales. Los más jóvenes ven cada vez más cercano el final del verano y el inicio del curso. En ese sentir, aunque apenas han pasado dos semanas y media, las fiestas patronales quedan ya lejos. Pero los alfareños y sus invitados tienen un oasis antes de ese regreso total a la rutina, sus fiestas por la patrona la Virgen del Burgo, las terceras y últimas celebraciones del año.

Más breves, menos intensas en cuanto a citas que las patronales, estas fiestas comienzan esta tarde y continuarán hasta la del lunes, día grande que tendrá el colofón con la procesión y misa por la Virgen del Burgo. Y tienen otra característica, los actos y gran parte del programa de estos días se trasladan a las calles del barrio de la patrona.

CITAS PARA HOY

  • 17 00. Primera jornada del Torneo Solidario de Baloncesto 3x3 Chevi en la plaza de España con las categorías mini.

  • 21 00. Vaya Nochecita en la plaza para cuadrillas desde los 10 años. Inscripción a partir de las 20.00 horas.

  • 22 00. Actuación del grupo Gran Reserva en la plaza del Trinquete con temas de las décadas de los 70, 80 y 90.

El ambiente festivo comienza esta tarde, pues el Torneo Solidario de Baloncesto 3x3 Chevi amplía su celebración también a la tarde de hoy, con partidos de los más pequeños desde las 17.00 horas en la plaza de España. De ahí, la algarabía se trasladará a la plaza Esperanza, donde comenzará a las 21.00 horas una nueva edición del Vaya Nochecita, la gran gincana para cuadrillas de niños desde los 10 años (nacidos en 2015). Con inscripción desde las 20.00 horas, se medirán a las pruebas que les propongan diversas asociaciones y clubes juveniles y deportivos de la ciudad. La música cierra el programa de esta primera jornada con la actuación del grupo Gran Reserva, que interpretará en la plaza del Trinquete temas conocidos de las décadas de los 70,80 y 90.

El sábado volverá a comenzar con el torneo homenaje a José Vicente Martínez, Chevi, con 35 equipos en la canasta en la que se convertirá la plaza de España desde las 09.00 y verá las semifinales y finales desde las 15.30 horas. Después, a las 18.00 horas, llegará la primera de las cuatro sueltas de reses bravas por las calles entrecruzadas del barrio del Burgo. La peña del Real Madrid pondrá música con Numak a su conclusión, continuando con una fiesta de los 80 de pinchadiscos en el Trinquete desde las 22.00 horas. Sueltas de reses bravas a las 11.30 y a las 19.00 protagonizarán el domingo, que despertará a un lunes con ofrenda floral, procesión y misa por la patrona.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi 1.000 euros el cátering o 4.000 las dietas, personal y vigilancia: lo que costará (desglosado) el concierto de Mikel Izal en Logroño
  2. 2

    La extraña vendimia da el salto a Logroño
  3. 3

    Una finca en Haro donde crecen los vagones
  4. 4

    «Hasta pronto, baloncesto»
  5. 5 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  6. 6 Amazon se cuela en la red de cartelería digital de Logroño... pensada para el comercio local
  7. 7 La Peña La Rioja trae a Logroño en San Mateo a Zapato Veloz
  8. 8 El ruido y la venta de entradas del MUWI: el Teléfono del Lector de hoy
  9. 9

    El aminoácido de moda para quienes quieren darlo todo en el gimnasio... y en la cama
  10. 10 La Rioja regula por primera vez obtención del título de Bachiller de Artes para quienes superen estudios de Música

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Torneo 3x3, el Vaya Nochecita y una verbena abren hoy las fiestas del Burgo de Alfaro

El Torneo 3x3, el Vaya Nochecita y una verbena abren hoy las fiestas del Burgo de Alfaro