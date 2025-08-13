In Sport continuará al frente de la gestión del gimnasio del polideportivo municipal

La gestión del gimnasio municipal del polideportivo La Molineta seguirá en manos de In Sport. Finalizado el plazo para que las empresas interesadas presentaran propuestas, ... solo la suya ha llegado al Ayuntamiento de Alfaro para optar a la concesión de los servicios de gimnasio en las instalaciones municipales, concesión que tenía por principal novedad la ampliación de la duración a diez años para favorecer que la adjudicataria pueda amortizar inversiones a largo plazo.

Con su propuesta sobre la mesa, el pleno del Ayuntamiento alfareño aprobó en la tarde de ayer por unanimidad en sesión extraordinaria invitar a Gestión Deportiva In Sport SL a la licitación para el contrato de concesión de servicios del gimnasio municipal. «Analizada la documentación, la mesa comprobó la idoneidad del licitador y ahora invitamos a la empresa a presentar su propuesta, otorgando diez días para presentar la proposición económica conforme recoge el pliego», explicó el concejal de Urbanismo, Obras y Deportes, José Luis Segura.

No hubo unanimidad en la modificación de crédito número 10 del Presupuesto municipal 2025 planteada por el grupo de gobierno popular por un total de 977.000 euros. «Al aprobar el Plan Económico Financiero, un punto recomendó amortizar de manera anticipada toda la deuda con el Remanente Tesorería», explicó la edil de Hacienda, Guadalupe López. Así, en esa cuantía se contempla los 969.709,45 euros originados por el crédito solicitado por el Ayuntamiento a principios de año y otras pequeñas partidas.

El pleno aprobó ayer dos modificaciones del Plan General, una para convertir bajos de una promoción en viviendas

Tanto Partido Socialista como Izquierda Unida se abstuvieron desde la oposición apuntando que ese movimiento es únicamente consecuencia de la gestión del gobierno local. «Pedir ese crédito ha generado intereses importantes. Igual no era necesario solicitarlo», cuestionó la portavoz socialista, Yolanda Tarragona. «Ese crédito sirvió para poder seguir trabajando y que pudieran licitarse obras vinculadas a fondos europeos, nacionales y regionales mientras el Presupuesto entraba en vigor. Se pidió para no paralizar obras», defendió López.

Pese a esa discrepancia, la sesión plenaria celebrada ayer tuvo otros dos puntos aprobados con la unanimidad de los tres grupos políticos municipales, los dos relaciones con modificaciones puntuales del Plan General Municipal. Una de ellas, en avenida de Navarra, para incrementar el límite del suelo urbano en una parcela. «Buscamos que el paso de servidumbre se considere como suelo urbano y facilite el acceso a la parcela tras eliminar en su día las escaleras existentes cuando el Ayuntamiento realizó el talud», explicó Segura. La otra, en el Camino de La Molineta, permitirá convertir en viviendas los bajos de una promoción de Sinerfaro, manteniendo la edificabilidad de la parcela.