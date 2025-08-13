LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El pleno aprobó ayer dos modificaciones del Plan General y amortizar casi un millón de deuda. E. P.

Alfaro

In Sport continuará al frente de la gestión del gimnasio del polideportivo municipal

El grupo de gobierno aprobó, con la abstención de la oposición, el uso de remanente en amortizar 977.000 euros de deuda

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:19

La gestión del gimnasio municipal del polideportivo La Molineta seguirá en manos de In Sport. Finalizado el plazo para que las empresas interesadas presentaran propuestas, ... solo la suya ha llegado al Ayuntamiento de Alfaro para optar a la concesión de los servicios de gimnasio en las instalaciones municipales, concesión que tenía por principal novedad la ampliación de la duración a diez años para favorecer que la adjudicataria pueda amortizar inversiones a largo plazo.

