San Miguel acoge el sábado un concierto y el domingo, una misa en canto gregoriano

El canto gregoriano volverá a sonar en la colegiata de San Miguel de Alfaro este fin de semana. Será con el grupo Schola Cantorum Paradisi Portae con un concierto en el atardecer de este sábado y con una misa cantada en la mañana del domingo.

Dando continuidad al éxito de convocatoria de iniciativas anteriores, y una vez que el templo vuelve a abrir tras los meses de trabajo para luchar contras las humedades, el Ayuntamiento organiza estas dos actuaciones con la colaboración de la Asociación Amigos de San Miguel con el propósito de recordar la tradición musical que tiene el monumento nacional emblema de la localidad.

Gratuitas

Ambas citas serán gratuitas. La primera, desde las 20.45 horas del sábado con el concierto de canto gregoriano titulado 'El paisaje sonoro de la colegiata de San Miguel de Alfaro a comienzos del siglo XVII'. Como subrayan los Amigos de San Miguel, el concierto va a ganar potencial este año al añadirle polifonía y el acompañamiento del órgano al canto gregoriano.

Como ya se ha convertido también en habitual, la misa de las 10.00 en San Miguel de este domingo será en canto gregoriano, con el título 'Hebdomada XXVI Tempus Per Annum'.

