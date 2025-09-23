LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
E.P.
Alfaro

San Miguel acoge el sábado un concierto y el domingo, una misa en canto gregoriano

El grupo Schola Cantorum Paradisi Portae protagonizará las dos citas en la colegiata con entrada gratuita

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Alfaro

Martes, 23 de septiembre 2025, 08:29

El canto gregoriano volverá a sonar en la colegiata de San Miguel de Alfaro este fin de semana. Será con el grupo Schola Cantorum Paradisi Portae con un concierto en el atardecer de este sábado y con una misa cantada en la mañana del domingo.

Dando continuidad al éxito de convocatoria de iniciativas anteriores, y una vez que el templo vuelve a abrir tras los meses de trabajo para luchar contras las humedades, el Ayuntamiento organiza estas dos actuaciones con la colaboración de la Asociación Amigos de San Miguel con el propósito de recordar la tradición musical que tiene el monumento nacional emblema de la localidad.

Gratuitas

Ambas citas serán gratuitas. La primera, desde las 20.45 horas del sábado con el concierto de canto gregoriano titulado 'El paisaje sonoro de la colegiata de San Miguel de Alfaro a comienzos del siglo XVII'. Como subrayan los Amigos de San Miguel, el concierto va a ganar potencial este año al añadirle polifonía y el acompañamiento del órgano al canto gregoriano.

Como ya se ha convertido también en habitual, la misa de las 10.00 en San Miguel de este domingo será en canto gregoriano, con el título 'Hebdomada XXVI Tempus Per Annum'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladado a Vitoria un joven con fractura craneal tras participar en las vaquillas del domingo
  2. 2 Mikel Izal, sobre Gaza: «No hay justificación para lo que está ocurriendo»
  3. 3 Apuñalan a un temporero mientras dormía en Rincón de Soto
  4. 4 Caen piedras y juguetes desde un edificio durante el Concurso de calderetas
  5. 5

    San Mateo, desde un coche de Policía
  6. 6 Llona, despedido como entrenador de la Cultural Leonesa tras seis partidos
  7. 7 Universitarios después de muchas vueltas
  8. 8

    Malos olores, suciedad, precios en San Mateo.. hoy en el Teléfono del Lector
  9. 9

    Sheyla Gutiérrez sufre un accidente entrenando por causa de una ardilla albina
  10. 10 Aarón Palacio sustituye a Aguado este martes en La Ribera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja San Miguel acoge el sábado un concierto y el domingo, una misa en canto gregoriano

San Miguel acoge el sábado un concierto y el domingo, una misa en canto gregoriano