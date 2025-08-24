La XV Ruta Jacobea del Ebro retrasa la etapa de Alfaro al 12 de octubre

Ernesto Pascual Domingo, 24 de agosto 2025, 08:52 Comenta Compartir

Los corredores de la ribera y de otros puntos de La Rioja y de comunidades vecinas ya pueden apuntar en su agenda las fechas para la decimoquinta edición de la Ruta Jacobea del Ebro: la primera etapa unirá Rincón de Soto con Alfaro el 21 de septiembre y la segunda dará salida en sentido inverso en la mañana del 12 de octubre.

Los ayuntamientos de Alfaro y Rincón de Soto, con la colaboración de los clubes locales Inferno y Rincón Atletismo, organizan esta competición popular y no competitiva a través de once kilómetros que combina el trazado urbano con el pedestre para promocionar desde el deporte y la participación popular el tramo del Camino de Santiago del Ebro en esta zona.

Con inscripción ya abierta para mayores de 16 años, la principal novedad de esta edición es el retraso de la fecha de la salida alfareña. Hasta ahora, la primera etapa unía la ciudad de las cigüeñas con la rinconera con motivo de las fiestas en honor de la patrona la Virgen del Burgo. En esta ocasión, la organización ha decidido pasar su celebración a otra festividad, al Día del Pilar con salida a las 10.00 horas en la plaza de España. De este modo, pasa a ser la primera etapa la que partirá de la plaza Gallarza el 21 de septiembre hacia Alfaro a la misma hora.

Los interesados en participar pueden inscribirse de forma gratuita en la página web www.alfaro.es/carrera, pero llevando un kilogramo de comida no perecedera para donar a Cáritas (se recogerá al momento de la entrega del dorsal), como es habitual en las últimas ediciones. Los últimos corredores en inscribirse podrán hacerlo el mismo día de cada prueba en un horario de 08.30 a 09.30 horas. Como es habitual, la organización dispondrá de un servicio de autobús gratuito entre la meta y la salida para que lo tengan en cuenta los corredores: a las 08.30 y 09.00 para la salida y a las 12.30 y 13.00 para la vuelta en ambas etapas.

