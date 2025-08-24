LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la salida de la última edición de Rincón de Soto a Alfaro. E. P.
Alfaro

La XV Ruta Jacobea del Ebro retrasa la etapa de Alfaro al 12 de octubre

Con inscripciones abiertas, la primera etapa partirá de la plaza Gallarza rinconera el 21 de septiembre

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Domingo, 24 de agosto 2025, 08:52

Los corredores de la ribera y de otros puntos de La Rioja y de comunidades vecinas ya pueden apuntar en su agenda las fechas para la decimoquinta edición de la Ruta Jacobea del Ebro: la primera etapa unirá Rincón de Soto con Alfaro el 21 de septiembre y la segunda dará salida en sentido inverso en la mañana del 12 de octubre.

Los ayuntamientos de Alfaro y Rincón de Soto, con la colaboración de los clubes locales Inferno y Rincón Atletismo, organizan esta competición popular y no competitiva a través de once kilómetros que combina el trazado urbano con el pedestre para promocionar desde el deporte y la participación popular el tramo del Camino de Santiago del Ebro en esta zona.

Con inscripción ya abierta para mayores de 16 años, la principal novedad de esta edición es el retraso de la fecha de la salida alfareña. Hasta ahora, la primera etapa unía la ciudad de las cigüeñas con la rinconera con motivo de las fiestas en honor de la patrona la Virgen del Burgo. En esta ocasión, la organización ha decidido pasar su celebración a otra festividad, al Día del Pilar con salida a las 10.00 horas en la plaza de España. De este modo, pasa a ser la primera etapa la que partirá de la plaza Gallarza el 21 de septiembre hacia Alfaro a la misma hora.

Los interesados en participar pueden inscribirse de forma gratuita en la página web www.alfaro.es/carrera, pero llevando un kilogramo de comida no perecedera para donar a Cáritas (se recogerá al momento de la entrega del dorsal), como es habitual en las últimas ediciones. Los últimos corredores en inscribirse podrán hacerlo el mismo día de cada prueba en un horario de 08.30 a 09.30 horas. Como es habitual, la organización dispondrá de un servicio de autobús gratuito entre la meta y la salida para que lo tengan en cuenta los corredores: a las 08.30 y 09.00 para la salida y a las 12.30 y 13.00 para la vuelta en ambas etapas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres detenidos por el robo de más de dos toneladas de cable de cobre en Cabezón y Muro en Cameros
  2. 2

    Muere un hombre de 45 años cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  3. 3 La carretera que une Villamediana y Logroño quedará cortada de martes a jueves
  4. 4 Trasladan en helicóptero a una mujer herida en un accidente en Foncea
  5. 5

    «A los 23 años tomé la decisión que cambió mi vida, dejé todo y me marché a México»
  6. 6 Adif corta por obras durante un mes el tramo Miranda-Logroño
  7. 7 Este domingo vuelven las tormentas a La Rioja
  8. 8

    Dos años sin carril bici en avenida de Portugal de Logroño
  9. 9 IU denuncia «opacidad, privatización y vínculos ultras» en la gestión de la Terraza de San Mateo
  10. 10

    Los hoteles riojanos baten su récord de viajeros y pernoctaciones en un año histórico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La XV Ruta Jacobea del Ebro retrasa la etapa de Alfaro al 12 de octubre

La XV Ruta Jacobea del Ebro retrasa la etapa de Alfaro al 12 de octubre