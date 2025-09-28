Amigos del Camino de Alfaro continúa su recorrido por la ruta aragonesa
La asociación abre la inscripción hasta el martes para participar en la nueva etapa, que será el 5 de octubre
Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:27
Después de un verano en el que ha planteado recorrer, conocer y disfrutar trazados alternativos al principal de la Ruta Jacobea para llegar hasta Santiago ... de Compostela, como el Portugués a finales de agosto y el de Vía de la Plata un mes después, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Alfaro emprende una iniciativa: dar sus pasos por el Camino Aragonés.
La próxima etapa con este propósito será en el primer domingo de octubre, el día 5, recorriendo el trazado entre Somport y Villanúa, con un total de 16,6 kilómetros.
Y continúa llevando el lema que ha puesto la Asociación a este tipo de salidas, 'Caminando a Santiago'. Porque la idea de Amigos del Camino de Alfaro con estas iniciativas es acercarse y dar a conocer los distintos caminos y rutas que tienen todos en común poner la mirada en el horizonte y en conducir hacia Santiago de Compostela.
Con la colaboración del Ayuntamiento alfareño, como en otras de las actividades que realiza y desarrolla, desde marchas a exposiciones y otras, la asociación abre la inscripción a todos los interesados, sean socios o no, sean de la localidad riojabajeña o no. Eso sí, han de inscribirse antes del martes 30 de septiembre a través del teléfono 666 041 958 o del número de WhatsApp 601 278 521. Ambos teléfonos están abiertos también para consultar cualquier tipo de información de esta iniciativa.
Respecto al plan para el 5 de octubre, la salida desde Alfaro está prevista para las 06.30 horas desde la estación de autobuses. Después de andar y compartir vivencias a lo largo de los 16,6 kilómetros de recorrido entre Somport y Villanúa, la Asociación calcula que el regreso a Alfaro se producirá alrededor de las 19.00 horas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.