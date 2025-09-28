Amigos del Camino de Alfaro continúa su recorrido por la ruta aragonesa

Después de un verano en el que ha planteado recorrer, conocer y disfrutar trazados alternativos al principal de la Ruta Jacobea para llegar hasta Santiago ... de Compostela, como el Portugués a finales de agosto y el de Vía de la Plata un mes después, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Alfaro emprende una iniciativa: dar sus pasos por el Camino Aragonés.

La próxima etapa con este propósito será en el primer domingo de octubre, el día 5, recorriendo el trazado entre Somport y Villanúa, con un total de 16,6 kilómetros.

Y continúa llevando el lema que ha puesto la Asociación a este tipo de salidas, 'Caminando a Santiago'. Porque la idea de Amigos del Camino de Alfaro con estas iniciativas es acercarse y dar a conocer los distintos caminos y rutas que tienen todos en común poner la mirada en el horizonte y en conducir hacia Santiago de Compostela.

Con la colaboración del Ayuntamiento alfareño, como en otras de las actividades que realiza y desarrolla, desde marchas a exposiciones y otras, la asociación abre la inscripción a todos los interesados, sean socios o no, sean de la localidad riojabajeña o no. Eso sí, han de inscribirse antes del martes 30 de septiembre a través del teléfono 666 041 958 o del número de WhatsApp 601 278 521. Ambos teléfonos están abiertos también para consultar cualquier tipo de información de esta iniciativa.

Respecto al plan para el 5 de octubre, la salida desde Alfaro está prevista para las 06.30 horas desde la estación de autobuses. Después de andar y compartir vivencias a lo largo de los 16,6 kilómetros de recorrido entre Somport y Villanúa, la Asociación calcula que el regreso a Alfaro se producirá alrededor de las 19.00 horas.