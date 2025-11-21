La renovación de La Molineta de Alfaro esperará al verano de 2026

El 26 de febrero, el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y la alcaldesa, Yolanda Preciado, informaban del convenio ... suscrito entre Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Alfaro para sustituir la hierba natural del campo de fútbol de La Molineta por césped artificial. En aquel momento, la previsión era ejecutar las obras este pasado verano, desde junio a octubre, fuera de la temporada deportiva de fútbol. Y preveía trasladar los entrenamientos y partidos que fueran precisos a unos metros, al vecino campo anexo de hierba artificial. Pero los trámites administrativos hicieron pasar los tiempos y el Ayuntamiento contempla ahora que esta reforma tendrá lugar en el verano de 2026.

«En el año 2026 comenzaremos con la licitación del campo de hierba natural para convertirlo en hierba artificial. Y esa obra se va a hacer en el verano», confirma la alcaldesa alfareña a este periódico a la espera del avance de ese proceso de próxima convocatoria de contratación y adjudicación.

Desde la memoria con la que contaba el Ayuntamiento alfareño, la previsión para esta actuación es una inversión de 1.049.740 euros, de los que 750.000 aporta el Gobierno de La Rioja dentro de su Plan de Infraestructuras Deportivas para esa sustitución del tapete natural por artificial de última generación preparado para el uso intensivo además de mejoras en los vestuarios, almacenes y el bajo graderío para ganar eficiencia energética y adecuar el espacio de baños y bar. El resto de la cuantía la asumirá el Consistorio.

Como ocurre en otras actuaciones de mejora que también está acometiendo en estos momentos en el polideportivo municipal La Molineta, el Ayuntamiento buscará con este proyecto el mantenimiento de las instalaciones y sacarles el mayor rendimiento posible dada la alta demanda de pistas para la práctica deportiva que se vive en el municipio.

De hecho, esta sustitución de hierba natural por artificial busca responder a la demanda tanto de la Escuela de Fútbol de Alfaro como del Club Deportivo Alfaro, que siempre andan con cálculos y apreturas para acoger en las instalaciones a todos sus equipos a la par que procuran el mantenimiento del campo principal de competición.