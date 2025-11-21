LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La actuación sustituirá el tapete natural por hierba artificial, además de mejorar el bajo graderío. E. P.

La renovación de La Molineta de Alfaro esperará al verano de 2026

Firmado el convenio en febrero, la alcaldesa confirma que el proceso se desarrollará durante el próximo año

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:43

El 26 de febrero, el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y la alcaldesa, Yolanda Preciado, informaban del convenio ... suscrito entre Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Alfaro para sustituir la hierba natural del campo de fútbol de La Molineta por césped artificial. En aquel momento, la previsión era ejecutar las obras este pasado verano, desde junio a octubre, fuera de la temporada deportiva de fútbol. Y preveía trasladar los entrenamientos y partidos que fueran precisos a unos metros, al vecino campo anexo de hierba artificial. Pero los trámites administrativos hicieron pasar los tiempos y el Ayuntamiento contempla ahora que esta reforma tendrá lugar en el verano de 2026.

