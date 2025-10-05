La renovación del alumbrado de varias zonas de Alfaro, a licitación por 138.359 euros

Tras el acuerdo de la junta de gobierno local, el Ayuntamiento de Alfaro ha sacado a contratación las obras para la renovación de las ... instalaciones de alumbrado público de centros históricos y recursos turísticos municipales, una inversión de 138.359,99 euros con financiación de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

En concreto, esta renovación de luminarias llegará a las entradas oeste y este a la localidad, al sector residencial del Regazuelo, a la zona de residencia de mayores y de la Escuela Infantil y a la zona de viviendas de la antigua fábrica de Conservas Navajas, frente a la plaza de toros. La mejora lumínica, la eficiencia y el ahorro energético son objetivos de esta actuación.

Con setenta días como plazo de ejecución, la publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público ha abierto el plazo hasta las 23.59 horas de este miércoles 8 de octubre para que las empresas solicitadas en ejecutar estos trabajos presenten sus propuestas.