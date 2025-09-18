El PSOE condena que se retire la bandera palestina del Ayuntamiento de Alfaro La alcaldesa defiende que un edificio institucional ya muestra las banderas «que nos representan a todos por igual»

Ernesto Pascual Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:20

A las 08.30 de la mañana de este martes, concejales del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alfaro colgaban una bandera de Palestina en la ventana de su despacho, que da a la parte posterior del Palacio Abacial, hacia la placeta San Francisco. A las 11.00 de la mañana de de este jueves, y ante el requerimiento de la alcaldesa, la popular Yolanda Preciado, y con la negativa a hacerlo por parte de los socialistas, el conserje municipal la retiró.

Este requerimiento del grupo de gobierno a retirar la bandera palestina llegó también en la tarde de este miércoles al Graccurris Fútbol Sala, club que la había colocado en su lona en el pabellón deportivo del instituto Gonzalo de Berceo como gesto de solidaridad ante el genocidio que ejecuta Israel.

«En la casa del pueblo, en la casa de la democracia que es un ayuntamiento, todas las posiciones deberían ser respetadas por igual. Con la retirada de la bandera de Palestina, callan la voz de una parte de la ciudadanía -lamentan los socialistas en una nota de prensa-. Los representantes políticos no debemos olvidar nunca que por encima de la política siempre está el pueblo y su voz».

Consultada por este periódico por los hechos, la alcaldesa alfareña defiende que «en un edificio institucional, donde tenemos despachos los tres diferentes grupos políticos, no se deben colocar más banderas que las que tenemos y nos representan a todos por igual».

Respecto a la retirada al club de fútbol sala, expone Preciado que, «igualmente, en un edificio deportivo, de uso municipal, donde se permite poner vallas y publicidad que promocionan las asociaciones deportivas, tampoco vemos ético colocar símbolos o banderas que nada tienen que ver con la asociación, ni con el Ayuntamiento, ni con la empresa que colabora, ni con el deporte que se está realizando».

Junto a su reflexión y crítica, los socialistas alfareños expresan en el comunicado su condena a la actuación del equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento, además de su «falta de valentía a la hora de defender los derechos humanos, porque las injusticias nunca deberían ser ni ajenas ni lejanas».

Defienden los socialistas que colgaron la bandera como muestra de apoyo al pueblo palestino y de condena a las acciones genocidas que está sufriendo. Un gesto que emulaba la colocación de otras banderas y símbolos en otros momentos como apoyo a otras causas sociales.