El PSOE de Alfaro solicita al gobierno municipal recuperar los Presupuestos Participativos

En la recta final de 2025, grupo de gobierno y técnicos municipales del Ayuntamiento de Alfaro se adentran en el trabajo de elaborar el ... Presupuesto municipal para 2026 con el propósito de que entre en vigor en las primeras semanas del nuevo año.

En ese camino, el grupo municipal socialista reclamaba en uno de los últimos plenos de la Corporación recuperar políticas de Participación Ciudadana. En concreto, le trasladaban la inquietud al nuevo concejal del área, Luis Zambrano. «¿Qué ideas manejan para promover la participación de los vecinos? –le preguntó la edil socialista, Merce Jiménez–. ¿Qué planes manejan para volver a citar la mesa de la Cultura? ¿Van a volver a convocar los Presupuestos Participativos o mantener reuniones con los ciudadanos?». Recordemos que los Presupuestos Participativos incorporados en 2020 dejaron de formar parte de las cuentas municipales en 2024. En una de sus primeras intervenciones, Zambrano agradeció recibir buenas aportaciones del resto de grupos. «Los Presupuestos Participativos son buena idea. La trataremos para estudiar si la retomamos en la elaboración del Presupuesto», avanzó.

También relacionado con las cuentas para el próximo ejercicio, Jiménez consultó en pleno las inversiones que el Presupuesto de la Comunidad Autónoma contempla para la localidad en 2026. La edil de Servicios Sociales y diputada regional Pilar Armendáriz enumeró: comenzará la reurbanización de la calle San Antón y anejas, destinará 400.000 euros para renovar las cubiertas del instituto Gonzalo de Berceo y finalizar las obras del entorno, y guardará 372.000 para la ampliación de la Oficina de Atención al Ciudadano. La aportación para la renovación con césped artificial del campo de fútbol de La Molineta, la reparación de la fuente ornamental de avenida Burgo Viejo y la actualización de sus semáforos también se incluyen. «El presidente Gonzalo Capellán tiene como prioridad la comarca de Alfaro», agradeció Armendáriz.