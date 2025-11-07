LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La reforma del edificio dejó pendiente el espacio para la Escuela. E. P.

El proyecto para la Escuela de Música de Alfaro, por 76.230 euros

Once meses después de finalizar la reforma del Elorza, el Consistorio contrata el documento para finalizar la reforma de la primera planta

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:45

Comenta

A mediados de enero, el grupo de gobierno realizaba una visita de obra para comprobar el resultado de la primera fase de reforma integral del ... edificio del antiguo José Elorza, de una inversión de 2.125.055,66 euros para destinarlo a ser sede de los Servicios Sociales municipales, del juzgado de paz, de la Policía Local, de la Escuela de Música y de Cáritas. De ellos, 1.999.862,60 procedían del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos-Pirep Local del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Once meses después, el edificio sigue cerrado y a la espera. En ese camino, el Ayuntamiento alfareño ha sacado a contratación el servicio de redacción del proyecto para acondicionar el espacio para la Escuela Municipal de Música, así como su dirección facultativa, y el equipamiento del edificio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El examen «imposible» de oposiciones en La Rioja: «Ni las mentes más privilegiadas del planeta lo hubieran podido hacer»
  2. 2

    Álava mantendrá el peaje en la AP-68 pero lo reducirá a «más de la mitad»
  3. 3

    Las balizas sustituyen a los triángulos: qué son, cómo funcionan y desde cuándo son obligatorias
  4. 4 Logroño, atacada por el Demogorgon
  5. 5

    Los trabajadores del Marqués de Vallejo reclaman un nuevo colegio
  6. 6 Vecinos de Los Lirios, a Escobar: «Tiene que ser horrible gastarse 200.000 euros y que le estafen a uno, incluso desde su propio partido»
  7. 7 García Carrión, ¿interesada en Faustino y Bilbaínas?
  8. 8 Detenidas cinco personas por robar a una empresa de Nájera material de baño y construcción
  9. 9 Fausto Cambero y Rita Beltrán pugnarán por la presidencia del Partido Riojano
  10. 10

    Pintadas con insultos en la casa de los perros de Morales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El proyecto para la Escuela de Música de Alfaro, por 76.230 euros

El proyecto para la Escuela de Música de Alfaro, por 76.230 euros