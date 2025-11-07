El proyecto para la Escuela de Música de Alfaro, por 76.230 euros

A mediados de enero, el grupo de gobierno realizaba una visita de obra para comprobar el resultado de la primera fase de reforma integral del ... edificio del antiguo José Elorza, de una inversión de 2.125.055,66 euros para destinarlo a ser sede de los Servicios Sociales municipales, del juzgado de paz, de la Policía Local, de la Escuela de Música y de Cáritas. De ellos, 1.999.862,60 procedían del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos-Pirep Local del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Once meses después, el edificio sigue cerrado y a la espera. En ese camino, el Ayuntamiento alfareño ha sacado a contratación el servicio de redacción del proyecto para acondicionar el espacio para la Escuela Municipal de Música, así como su dirección facultativa, y el equipamiento del edificio.

Tras el acuerdo adoptado por la junta de gobierno local del Consistorio, los profesionales interesados en ofrecer estos servicios tienen hasta las 23.59 horas de este miércoles 12 de noviembre para presentar sus propuestas desde un precio de licitación de 76.230 euros. Y con un plazo de cinco meses para realizar el proyecto.

Durante la ejecución de esta rehabilitación, el Ayuntamiento obtuvo financiación nacional y europea para una segunda y una tercera fase de la que, a su vez, ejecuta en el convento de la Concepción para usos culturales y turísticos. Ante la posibilidad de esos trabajos, el Ayuntamiento se replanteó ubicar la Escuela Municipal de Música Marqués de Orovio en el José Elorza, donde siempre estuvo, en lugar de trasladarla a la Concepción. Con las obras concluidas en el antiguo colegio, la memoria de esta contratación subraya la «urgencia» por habilitar el espacio para la Escuela de Música, por lo que lanza esta contratación.

El contrato del proyecto conlleva el equipamiento completo del conjunto del edificio para los diversos usos municipales

El proyecto a encargar consiste en distribuir la primera planta del edificio para la Escuela y el equipamiento completo del conjunto del edificio para los diversos usos municipales.

El encargo contempla distribuir en la primera planta dos salas para la Agrupación Musical Santa Cecilia, una de 100 metros cuadrados y otra de 50, dos aulas insonorizadas de 15 m² cada una, cuatro de instrumentos de 5 m² y otra de 15 m², dos de lenguaje de 35 m², una para jardín musical de 50 m², un despacho, biblioteca para profesores y aseos.