Orradre, García y Vidorreta ofrecen esta noche el pregón de las fiestas alfareñas

Después de las numerosas actividades deportivas a la par que sociales que ha vivido en los fines de semana previos el polideportivo municipal La Molineta ... de Alfaro, después de brindar en el Bodegas en la Calle, los alfareños van descontando los días y sienten cada vez más cerca el 14 de agosto, el día más esperado del año para dar inicio a sus fiestas.

Esa cuenta atrás se acelera definitivamente esta noche en la plaza de España, que asistirá desde las 21.30 horas a la lectura del pregón de las fiestas. Un discurso que el área de Festejos del Ayuntamiento ha querido que sea diferente y va a contar con tres protagonistas, con tres jóvenes triunfadores cada uno en su ámbito: el piloto de motos Unai Orradre Abad, el atleta Nacho García Ramón y el bailarín y coreógrafo Javier Vidorreta Izquierdo. «Cada uno en su estilo y ámbito representan a Alfaro y lo ponen en el escaparate», aplaude el concejal Alberto Martínez.

Agradecidos por el honor y orgullo de pregonar las fiestas, los tres pregoneros llegan a este acto tan especial en un momento muy dulce de sus carreras: Unai Orradre sigue líder del Campeonato de Europa de Moto2 con dos podios en Motorland Aragón después de proclamarse en la pasada temporada campeón de España de Superbikes; Nacho García acaba de proclamarse campeón de España Máster de Milla en Ruta en Polanco (Cantabria) después de convertirse en marzo en doble campeón del mundo de pista corta y cross en la localidad estadounidense de Gainesville; y Javier Vidorreta regresa a su localidad después de participar en el Campeonato del Mundo de Hip Hop en Phoenix, Estados Unidos.

El público podrá disfrutar de la actuación de Villanueva sobre el escenario de la Lonja de San Miguel

Tras sus palabras y las de la alcaldesa, Yolanda Preciado, el público podrá disfrutar de la actuación de Villanueva con su espectáculo 'Esencia 10º aniversario' sobre el escenario de la Lonja de San Miguel.