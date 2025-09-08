LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un momento de uno de los encierros de Alfaro celebrados este fin de semana. Ernesto Pascual

Un novillo cornea a un alfareño en el último encierro de las fiestas de Alfaro

Las de estas fiestas son sueltas de reses bravas por cuatro calles entrecruzadas del barrio del Burgo, la patrona alfareña

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:37

El cuarto y último encierro de las fiestas del Burgo de Alfaro ha finalizado este mediodía con una cogida a un vecino de la ... localidad a la altura del abductor cuando intentaba refugiarse en el vallado en la calle Trasmuro.

