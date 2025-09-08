Un novillo cornea a un alfareño en el último encierro de las fiestas de Alfaro

El cuarto y último encierro de las fiestas del Burgo de Alfaro ha finalizado este mediodía con una cogida a un vecino de la ... localidad a la altura del abductor cuando intentaba refugiarse en el vallado en la calle Trasmuro.

Las de estas fiestas son sueltas de reses bravas por cuatro calles entrecruzadas del barrio del Burgo, la patrona alfareña. Soltadas de dos en dos, las reses encaran las calles con velocidad y sorprenden a espectadores y corredores. La última suelta ha transcurrido con normalidad durante hora y cuarto. A quince minutos de su conclusión, sobre las 12.45, ha ocurrido este lance. El novillo ha encarado el quite del espectador y le ha producido una herida de asta, con entrada y salida en la pierna.

Al momento ha sido atendido por Cruz Roja y sanitarios y ha sido evacuado en una ambulancia al hospital de Calahorra. La marcha de la ambulancia ha obligado a finalizar el encierro diez minutos antes de lo previsto.