La Muestra Nacional Cómicos 2026 sale a contrato por 42.350 euros

La XXVII Muestra Nacional de Teatro Cómicos de Alfaro se celebrará en el primer trimestre de 2026 en la sala Florida de Alfaro. Es uno de los requisitos que el Ayuntamiento riojabajeño pone en el pliego de condiciones que regula y lanza para contratar la organización del ciclo con las tres obras de teatro que financia por 42.350 euros.

Aunque siempre, desde su concepción, nacimiento y paso de los años, en manos del colectivo cultural Quatre Cats, la cuantía que destina el Consistorio riojabajeño para financiar su organización requiere que salga a contratación pública. Y que cualquier empresa o promotora pueda presentarse a la convocatoria. Así, con el acuerdo de la junta de gobierno local, el Ayuntamiento de Alfaro ha convocado esta contratación con plazo para presentar propuestas hasta las 23.59 horas de este martes 2 de diciembre. Es para el año 2026 y con la opción de otro de prórroga.

Por esa cuantía, el Ayuntamiento busca la organización de la Muestra, su dirección técnica y artística, la contratación de al menos tres espectáculos, las actividades promocionales y contar con los equipos de sonido y luces y los servicios precisos para su desarrollo. Abierto a todas las disciplinas de las artes escénicas, el pliego de condiciones sí que requiere que las tres obras con financiación municipal se desarrollarán durante tres fines de semana seguidos en ese primer trimestre de 2026 -recordemos que el Gobierno de La Rioja también participar en la financiación de parte del cartel de la Muestra-.

Entre las que presenten propuestas, la mesa de valoración dará hasta 40 puntos por la mejora en el precio, pero también tiene en cuenta el incremento del programa artístico contratado y la experiencia profesional del director artístico.