La lucha contra ratas, palomas y estorninos en Alfaro, por 55.539 euros

Si algo preocupa a los vecinos de cualquier localidad riojana y española es la limpieza de sus calles. Uno de los instrumentos con los que ... cuenta el Ayuntamiento de Alfaro para ello es la labor de los servicios de desratización, desinsectación y desinfección, de captura y control de palomas y para ahuyentar y controlar la población de estorninos que especialmente ensucian y molestan en el paseo La Florida en los meses de más frío. Tres servicios que saca a contratación ahora en una misma convocatoria pero contemplando la opción de que los interesados opten a ellos como tres lotes separados.

Con el acuerdo de la Junta de Gobierno local, el Ayuntamiento ha abierto la contratación de los tres servicios para luchar contra ratas, palomas y estorninos por un precio de inicio de 55.539 euros (con IVA) y tres años de duración. Los interesados tienen hasta las 23.59 horas de este lunes para presentar sus propuestas, con la opción de concurrir independientemente a cada uno –pudiendo optar a la adjudicación de más de uno–.

Desde esa opción, el lote correspondiente al servicio de desratización, desinsectación y desinfección parte de 8.172 euros al año (24.516 para la totalidad del contrato), el de captura y control de la población de palomas de 4.600 al año (13.800 para los tres años) y el de ahuyentar y controlar a los estorninos por 4.235 anuales (12.705 para el trienio).

«Se ha constatado la existencia de diversos focos de dichas especies que justifican la necesidad de adoptar soluciones»

El Ayuntamiento alfareño parte para este concreto de la necesidad de evitar problemas higiénicos sanitarios que afecten a los ciudadanos de darse un aumento de población excesiva y sin control de insectos, microorganismos, palomas, roedores o estorninos. Y desde una realidad, la ausencia de depredadores naturales en el entorno urbano donde se reproducen, sobre todo las aves, que colonizan el medio por su alta velocidad de reproducción.

De hecho, en la memoria de este procedimiento, el Ayuntamiento recoge que «se ha constatado en Alfaro la existencia del asentamiento de diversos focos de dichas especies que justifican la necesidad de adoptar soluciones por su incidencia en materia de salubridad y salud públicas».