La III Marcha Contra el Cáncer mantiene la inscripción abierta hasta esta tarde

Cientos de alfareños de todas las edades compartirán en la mañana de este domingo sus pasos para lanzar un mensaje de solidaridad y apoyo a ... los enfermos de cáncer. Con el lema 'Alfaro en marcha contra el cáncer', la plaza de España asistirá a las 10.30 de la mañana a la salida de la tercera edición de esta marcha no competitiva y abierta a todos los públicos.

Para participar, la asamblea local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) mantiene abierta hasta esta tarde, de 17.00 a 20.00 horas en su sede, la inscripción. Se formaliza por un donativo de 8 euros que incluye camiseta y almuerzo.

Además de compartir esta marcha a lo largo de 4 kilómetros aptos para todos, la mañana se completará con clase maestra de zumba, de nuevo en la plaza de España.