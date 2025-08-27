LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fabio Jiménez mueve la mano izquierda para que el toro entre por ese pitón a la muleta. JUSTO RODRÍGUEZ

Alberto Martínez

Concejal de Festejos y Juventud
«Hicimos todo lo posible para que Fabio Jiménez tomara la alternativa en Alfaro»

Ante las críticas recibidas desde ámbitos taurinos y políticos, el concejal de Festejos explica las causas de la demora en anunciar los carteles

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:41

Pasaron las fiestas de Alfaro, pasó la feria taurina con puerta grande para Diego Urdiales y Fabio Jiménez en su alternativa, pero en ... el camino a esa tarde del 15 de agosto el Ayuntamiento recibió críticas desde el ámbito político y de aficionados en la calle por la demora en el procedimiento de adjudicación de su organización, al anunciar el cartel... Vividas las fiestas, el concejal de Festejos y Juventud, Alberto Martínez, ha querido subrayar que cada paso que se dio fue para contar con el alfareño Fabio Jiménez en la feria del centenario de la plaza de toros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  2. 2 Una furgoneta atraviesa una barandilla y termina empotrada contra un edificio en la calle de abajo en Haro
  3. 3 Un tabernero riojano con mucha escuela
  4. 4

    Los cines Las Cañas reabrirán el 3 de septiembre para iniciar una nueva etapa con ocho de sus salas
  5. 5

    Cárcel para un hombre que cargó la factura del cambio de ventanas a dos familiares
  6. 6 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  7. 7 Más autoridad para los profesores en el nuevo decreto de convivencia de La Rioja
  8. 8 Festival Muwi 2025: horarios, ubicación, cartel...
  9. 9 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  10. 10 The Champions Burger regresa a Logroño con su edición Smash

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Hicimos todo lo posible para que Fabio Jiménez tomara la alternativa en Alfaro»

«Hicimos todo lo posible para que Fabio Jiménez tomara la alternativa en Alfaro»