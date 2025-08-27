Pasaron las fiestas de Alfaro, pasó la feria taurina con puerta grande para Diego Urdiales y Fabio Jiménez en su alternativa, pero en ... el camino a esa tarde del 15 de agosto el Ayuntamiento recibió críticas desde el ámbito político y de aficionados en la calle por la demora en el procedimiento de adjudicación de su organización, al anunciar el cartel... Vividas las fiestas, el concejal de Festejos y Juventud, Alberto Martínez, ha querido subrayar que cada paso que se dio fue para contar con el alfareño Fabio Jiménez en la feria del centenario de la plaza de toros.

El 26 de mayo, con la aprobación de la junta de gobierno, se abrió el plazo para que el Ayuntamiento recibiera propuestas para organizar la feria. En ese pliego de condiciones, contemplaba la participación de Jiménez como matador de toros, pues la previsión era que tomara la alternativa antes de agosto en otra plaza. A falta de dos días para finalizar el plazo de recepción de propuestas, el 5 de junio, no había llegado ninguna. Y Jiménez no iba a tomar la alternativa. Ante esto, «el primer pliego se desestima porque ya no iba a venir como torero, se retira y se prepara un segundo con toda la celeridad por las fechas con la obligatoriedad de que Fabio Jiménez tome la alternativa en Alfaro en el año del centenario de la plaza –describe Martínez–; La carta de compromiso de Fabio era con el Ayuntamiento para tomar la alternativa fuera quien fuera el empresario que la organizara».

Iniciar de nuevo el procedimiento supuso apretar el calendario. El 27 de junio finalizaba el plazo para que las empresas presentaran ofertas. Llegaron tres. «Lo único que ha hecho el Ayuntamiento es que Fabio Jiménez pudiera tomar la alternativa sí o sí. Contratar a Fabio era una condición igualitaria para todos, ni sumaba ni restaba en la mesa de valoración del contrato. Y las empresas tenían que poner a los otros dos toreros», describe.

RETIRAR EL PLIEGO «Dado que ya no iba a venir como matador, retiramos el primer pliego y elaboramos un segundo con toda la celeridad»

RECURSO La obligatoriedad de contar con Jiménez conllevó un recurso por una empresa, al que respondieron los técnicos

El 23 de julio se adjudicó a Ignacio Ríos por 99.159,50 euros, a tres semanas de la corrida, con Alejandro Talavante y Diego Urdiales. Pero esa condición de contar con Fabio Jiménez conllevó que una empresa presentara un recurso ante la contratación, que paralizó el procedimiento basándose en el texto de la normativa de los contratos negociados sin publicidad. En los primeros días de agosto, los servicios técnicos del Ayuntamiento respondieron al órgano central de contratación, se levantó el recurso y la feria se celebró. Los carteles se presentaron al público el 7 de agosto.

«La demora se debió a que tuvimos que quitar el primer pliego y a los tiempos de los procedimientos de la administración. Si no, en julio ya habríamos tenido cartel de toros. Pero lo quitamos para contar con el torero de Alfaro. Hicimos todo lo posible para que Fabio Jiménez tomara la alternativa en el año del centenario de la plaza... y ha sido un éxito», concluye el concejal.