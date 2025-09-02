El grupo Vesta acometerá la reforma turística de la Concepción por 2,6 millones

El grupo constructor barcelonés Vesta Rehabilitación va a ser el encargado de acometer la reforma con fines turísticos del convento de la Concepción de ... Alfaro, que continuará la primera fase finalizada hace algo más de un año y que acondicionó y habilitó los diversos espacios de la primera planta, alrededor del claustro, para usos culturales.

Convocado el contrato por 2.831.583,99 euros, cinco fueron las empresas presentadas con sus ofertas dentro del plazo dado por el Ayuntamiento. Entre ellas, la propuesta mejor valorada es Vesta Rehabilitación, al que la Junta de Gobierno local del Consistorio alfareño adjudicó por el importe de 2.669.653,55 euros la ejecución de este proyecto financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los fondos europeos Next Generation UE.

Desde que quede formalizada esta adjudicación, la empresa contará con siete meses para acometer las obras de rehabilitación ecológica, conservación y puesta en valor del convento de la Concepción para uso turístico. Porque los fondos europeos requieren ejecutar esta convocatoria antes del 31 de marzo de 2026.

Atendiendo al guion trazado por el Plan de Acción Local de la Agenda Urbana Española, que indica el papel transversal del turismo como ayuda al aumento de la actividad económica y laboral en el municipio, el Ayuntamiento presentó y consiguió esta ayuda de los programas de mejora de la competitividad y de dinamización del patrimonio con uso turístico, elegida por el Ministerio de Industria y Turismo.

Desde el valor patrimonial del convento, el proyecto plantea crear en la Concepción un nuevo equipamiento turístico-cultural del que carece la ciudad para que aglutine servicios y se convierta en referente turístico de la localidad, articule la oferta turística y genere cultura y cohesión territorial. Además, los trabajos introducirán medidas e instalaciones para hacer más eficiente el edificio dentro del objetivo de mitigar el cambio climático.

La actuación prevista continuará la adecuación de la planta baja, se adentrará en la segunda y tercera para definir un albergue municipal, utilizando las celdas para distintos usos y lugares expositivos. Además, el espacio para la iglesia se adaptará para usos múltiples.