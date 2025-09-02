LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tras la mejora de la planta baja de la primera fase, estos trabajos definirán espacios para usos turísticos en las tres del convento. E. P.

Alfaro

El grupo Vesta acometerá la reforma turística de la Concepción por 2,6 millones

La Junta de Gobierno adjudica la ejecución del proyecto entre las cinco ofertas recibidas, con marzo de 2026 como fecha límite de obras

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:56

El grupo constructor barcelonés Vesta Rehabilitación va a ser el encargado de acometer la reforma con fines turísticos del convento de la Concepción de ... Alfaro, que continuará la primera fase finalizada hace algo más de un año y que acondicionó y habilitó los diversos espacios de la primera planta, alrededor del claustro, para usos culturales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un detenido tras el apuñalamiento a un joven con una navaja en Calahorra
  2. 2 Zabala: «Me quiero ir del frontón»
  3. 3

    Lyon Tavern, más de 40 atípicos años
  4. 4

    El Ayuntamiento no se plantea sacar el MUWI de Valbuena pero prevé «reorientar» los escenarios
  5. 5

    La Selectividad de Capellán para el curso 2025-2026
  6. 6 Recuperados en Briviesca productos robados de un supermercado de La Rioja
  7. 7 Capellán aceptará la condonación de deuda «injusta y no igualitaria» si no se puede cambiar
  8. 8

    Clausurado un kebab en Calahorra por incumplir las medidas higiénico-sanitarias
  9. 9 Así estaba el kebab de Calahorra cerrado por suciedad
  10. 10

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El grupo Vesta acometerá la reforma turística de la Concepción por 2,6 millones

El grupo Vesta acometerá la reforma turística de la Concepción por 2,6 millones