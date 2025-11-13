El grupo del Casino adapta a José Saramago en Alfaro El grupo de teatro representará 'A ciegas', una adaptación de 'Ensayo sobre la ceguera'

Ernesto Pascual Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:20 Comenta Compartir

El grupo de teatro de la Asociación Casino La Unión vuelve a llevar a escena este sábado en la sala Florida de Alfaro la obra 'A ciegas', la adaptación al teatro musical que realiza de 'Ensayo sobre la ceguera', la obra maestra de José Saramago.

Con dirección de Arrate Sánchez, los quince actores de diversas edades pondrán en escena esta obra de teatro musical desde las 20.00 horas de este sábado, con entrada gratuita para socios del Casino y por 5 euros en taquilla para los no socios.

Temas

Alfaro