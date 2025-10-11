Granados y Clark Harley ganan el recuperado concurso literario de Alfaro

Después de unos años sin convocarse, el Concurso Literario Ciudad de Alfaro ha vuelto a la cartelera de los concursos alrededor de las letras ... que recorren el mapa nacional. Y ya tiene ganadores: el poeta y narrador granadino Francisco C. Ayudarte en la categoría de relato breve y el poeta y traductor ibicenco Benjamín Clark Harley en la de poesía.

Durante los últimos años el Ayuntamiento no había encontrado la fórmula para convocar este tradicional certamen, que los aficionados demandaban. Finalmente, retomó su organización la Asociación de Escritores de la Ribera del Ebro Escríbere con la colaboración del Ayuntamiento. La respuesta ha sobrepasado las expectativas, recibiendo un total de 1.141 trabajos en ambas categorías. Según relata la Asociación, ha recabado relatos y poesías procedentes de más de treinta países, entre ellos Argentina, México, Cuba, Venezuela, Uruguay, Estados Unidos, Alemania, Brasil, Reino Unido, Perú, Francia, Italia, Costa Rica, Tailandia, Colombia, Chile, Georgia o Canadá, además de desde diversas comunidades autónomas españolas.

Una vez cerrado el plazo de recepción de trabajos el 31 de julio, los voluntarios de Escríbere tenían en sus manos 711 relatos y 430 poemas. Desde su directiva, subrayan el hito que esta cantidad supone y pone la ciudad de Alfaro en una posición preeminente en este tipo de eventos culturales, además de asumir el reto que supone para seguir en futuras ediciones.

Con los trabajos llegados, el jurado tuvo la ardua tarea de definir los ganadores, con 500 euros para cada una de las categorías. Su acuerdo determinó que el primer premio en la categoría relato breve lo merece la obra 'El carpintero y el arquitecto', de Francisco C. Ayudarte Granados, de Motril (Granada); en la de poesía, el premio viaja a las Islas Baleares para 'Yesterday hubo una alianza (Alfaro, 1208)', de Benjamín Clark Harley.

Con el fallo anunciado a través de sus redes sociales, y subrayando la elevada calidad, en general, de los trabajos presentados, Escríbere concreta que el acto de entrega de premios será el próximo sábado 8 de noviembre a partir de las 19.00 horas en el salón de actos del Palacio Abacial, sede del Ayuntamiento alfareño.

En el anuncio del fallo, la Asociación Escríbere agradece la participación de todos los aspirantes con sus obras para recuperar un certamen que tiene por objetivo «seguir fomentando la creación literaria, el gusto por la palabra escrita y la difusión cultural».