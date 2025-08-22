El Ayuntamiento de Alfaro destina 65.000 euros a comprar un furgón de atestados

La Policía Local de Alfaro va a incorporar próximamente una furgón de atestados a su flota de vehículos. Es el objetivo del contrato de ... suministro que el Ayuntamiento de Alfaro ha sacado a licitación con una inversión de 65.000 euros.

Aprobado el expediente por la junta de gobierno local, y publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, es el precio de referencia de la licitación para esta adquisición. Iniciado el procedimiento, las empresas interesadas en ofrecer sus vehículos tienen de plazo hasta las 23.59 horas del próximo martes 2 de septiembre para presentar sus ofertas al Ayuntamiento alfareño.

Desde 2006 y hasta finales de 2024, la Policía Local había contado con un vehículo proporcionado por la Dirección General de Tráfico para funciones de oficina móvil y para los diferentes equipos para la tramitación de atestados e informes, además de para traslado de señalización en controles de tráfico. Pero el vehículo muestra un grave deterioro. Por ello, para desempeñar la investigación de accidentes de tráfico, elaboración de informes, realización de diligencias y levantamiento de atestados en la vía pública, la Policía Local precisa de un vehículo específico.