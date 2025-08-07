La Fundación San Ezequiel Moreno llega a Alfaro con sus cursos, talleres y asesorías

Ernesto Pascual Jueves, 7 de agosto 2025, 08:41 Comenta Compartir

Primero fue su Zaragoza natal hace 24 años. Después se instaló en Madrid, Huesca y Teruel. Y desde principios de este año, la Fundación San Ezequiel Moreno, que ofrece servicios en las áreas social, laboral, formativa y de extranjería, ha abierto una sede en Alfaro, en un local cedido por el Ayuntamiento en la calle Araciel.

«Ese vínculo era una de las ilusiones de los fundadores de la entidad, que era sobrino de San Ezequiel Moreno», explica Manuel Cabeza, responsable de la Fundación en Alfaro.

El inicio de su labor se centra en el área de formación, de la mano de proyectos con subvenciones del Gobierno de La Rioja y de la Unión Europea. Han comenzado a ofrecer cursos y talleres de la mano también de Servicios Sociales del Ayuntamiento. En su camino hacia lo laboral, parten del ejemplo de ser agencia de colocación en todo Aragón, por lo que han comenzado a mantener reuniones con empresas de la zona, diagnosticar las necesidades del mercado laboral en La Rioja, etcétera.

Ahí se fusiona con su área social, en la que ya desarrolla proyectos y programas de orientación socio laboral sobre los recursos que hay en la localidad y en la comunidad, ofrece cursos gratuitos de manipulador de alimentos, también 'on line', de certificado digital... siempre intentando que sean gratuitos.

Quien quiera conocer sus servicios puede acudir a su sede en la calle Araciel de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas, además de contactar con el teléfono o correo electrónico de la Fundación.