La eliminación de los escalones permite el acceso universal al mirador de las cigüeñas de San Miguel. E. P.

Alfaro

Finaliza la mejora del acceso al mirador de las cigüeñas

Una inversión de 30.000 euros elimina los escalones en la acera y permite llegar al lugar a todo tipo de personas

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:34

La colegiata de San Miguel es uno de los grandes argumentos de Alfaro para atraer y convencer turistas. Tanto por su valor artístico, arquitectónico ... e histórico, refrendado por su declaración como monumento nacional en 1976, como también por albergar en sus 3.000 metros cuadrados de cubiertas la mayor colonia de cigüeña blanca de Europa sobre un mismo edificio. Ese argumento de índole natural, que se une al de la reserva de los Sotos del Ebro o el área singular del Carrizal de Cofín con el monte Yerga al fondo, tiene como mejor perspectiva el mirador de las cigüeñas ubicado en la pequeña ladera que crece detrás del templo. Ahora, ese espacio junto a la plaza Esperanza tiene un mejor acceso. Y, sobre todo, apto para todas las personas.

