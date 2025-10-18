Finaliza la mejora del acceso al mirador de las cigüeñas

La colegiata de San Miguel es uno de los grandes argumentos de Alfaro para atraer y convencer turistas. Tanto por su valor artístico, arquitectónico ... e histórico, refrendado por su declaración como monumento nacional en 1976, como también por albergar en sus 3.000 metros cuadrados de cubiertas la mayor colonia de cigüeña blanca de Europa sobre un mismo edificio. Ese argumento de índole natural, que se une al de la reserva de los Sotos del Ebro o el área singular del Carrizal de Cofín con el monte Yerga al fondo, tiene como mejor perspectiva el mirador de las cigüeñas ubicado en la pequeña ladera que crece detrás del templo. Ahora, ese espacio junto a la plaza Esperanza tiene un mejor acceso. Y, sobre todo, apto para todas las personas.

Iniciados los trabajos hace un mes, la empresa Construcciones Alberto Varea ha finalizado las obras para mejorar el acceso al mirador desde la calle Cadena tras una inversión municipal de 30.000 euros.

«Gracias a esta actuación, el acceso al mirador se ha adaptado para garantizar la accesibilidad universal, facilitando la visita a personas con movilidad reducida y mejorando la experiencia de quienes disfrutan de este entorno único junto a la colegiata de San Miguel», valora el Ayuntamiento de Alfaro, que ya ha recibido oficialmente las obras.

El Consistorio contempló esta actuación dentro de las definidas para reducir las barreras arquitectónicas en las calles de la localidad. Hasta ahora, varios escalones surcaban la acera que se adentraba en la zona de césped y de mirador hacia las cubiertas del templo. Los trabajos han eliminado esos escalones y dejado una ligera superficie en descenso de fácil acceso para todas las personas. «Con esta intervención seguimos apostando por un turismo inclusivo, sostenible y de calidad, poniendo en valor uno de los rincones más especiales de nuestra ciudad. Además de mejorar una zona que estaba muy peligrosa y que no se podía utilizar», expone el Ayuntamiento en un comunicado.