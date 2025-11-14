LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Panorámica de Alfaro, en una imagen de archivo. Ernesto Pascual

Fin del XI Concurso de Emprendedores de Alfaro

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:59

La undécima edición del Concurso de Emprendedores de Alfaro cierra este viernes su fecha de inscripción para las dos categorías: la línea de nuevas iniciativas empresariales o mejora e innovación de empresas ya existentes, con tres premios de 1.800, 1.100 y 600 euros; y la línea de ideas de negocio creadas por estudiantes, con dos modalidades de premios, de 500, 300 y 200 euros para los tres mejores de 3º y 4º de Secundaria y Formación Profesional Básica, y de 700, 500 y 300 para los de FP Medio y Superior, Bachillerato y Universidad. Las bases pueden consultarse en la siguiente página web.

