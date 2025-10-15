Escenario Vivo lleva a la colegiata de San Miguel de Alfaro este sábado la 'Misa en Re Mayor' de Dvorak
Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:19
El Festival Escenario Vivo llega este sábado a la colegiata de San Miguel Arcángel de Alfaro, para que puedan sonar entre sus paredes, capillas ... y cúpula el Coro Sinfónico de La Rioja y La Orden de la Terraza en un concierto en el que interpretarán la 'Misa en Re Mayor' de Antonín Dvorak, una de las obras más destacadas del repertorio sacro.
Será desde las 19.00 horas y por un precio la entrada de 5 euros gracias a la organización de la Fundación San Millán de la Cogolla y el Gobierno de La Rioja, en concreto dentro de su programación cultural para el otoño-invierno. Con la previsión de que dure unos 75 minutos sobre la partitura del autor checo, los interesados pueden encontrar las entradas a través de la página web escenariovivo.es.
