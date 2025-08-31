La novena de la Virgen del Burgo abre su temario a sacerdotes y personas laicas en Alfaro

Como tantas localidades, los alfareños inician hoy la novena para llegar al 8 de septiembre a honrar a su patrona, la Virgen del Burgo. ... Como es habitual desde hace años, la parroquia ha organizado un temario que va a acompañar cada eucaristía, que comienzan a las 20.00 horas cada tarde desde hoy en la iglesia del Burgo, un temario al que darán voz tanto sacerdotes como personal laico.

En este año jubilar, el temario se centra precisamente en la oración del Jubileo, que abre hoy Alejandro Pérez y cerrará Carlos Carbonell pasando por varias profesoras.

Y como también es habitual, la novena por la Virgen del Burgo tiene un sentir solidario, pues la parroquia llama a los que acudan al templo a llevar alimentos no perecederos para Cáritas parroquial, subrayando que ahora el azúcar es lo más falta hace.