La escultura ha recuperado los brazos y báculos para los dos santos protagonistas. E. P.

La escultura 'Encuentro de caminos' de Alfaro recupera báculos y brazos de sus figuras

Víctimas del vandalismo en julio de 2024 y el pasado 5 de enero, el Ayuntamiento recupera las imágenes de Santiago Apóstol y San Ignacio

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:18

Las imágenes de Santiago Apóstol y San Ignacio de Loyola vuelven a escudriñar el horizonte y a apoyar sus trancos sobre sendos báculos. Tras ... unos meses sin ellos, después de los últimos ataques vandálicos, el Ayuntamiento de Alfaro ha restaurado las imágenes de la escultura 'Encuentro de caminos' para devolverle el aspecto original que lucía desde su inauguración en marzo de 2016 como homenaje a los peregrinos, tanto los de la Ruta Jacobea en una dirección como los del Camino Ignaciano en otro.

