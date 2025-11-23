La escultura 'Encuentro de caminos' de Alfaro recupera báculos y brazos de sus figuras

Las imágenes de Santiago Apóstol y San Ignacio de Loyola vuelven a escudriñar el horizonte y a apoyar sus trancos sobre sendos báculos. Tras ... unos meses sin ellos, después de los últimos ataques vandálicos, el Ayuntamiento de Alfaro ha restaurado las imágenes de la escultura 'Encuentro de caminos' para devolverle el aspecto original que lucía desde su inauguración en marzo de 2016 como homenaje a los peregrinos, tanto los de la Ruta Jacobea en una dirección como los del Camino Ignaciano en otro.

A mediados de julio de 2024, unos vándalos amputaron el brazo y el báculo de la figura de San Ignacio. Unos meses después, en una noche tan entrañable como la del 5 de enero, unos desalmados protagonizaron una ola de ataques a adornos navideños. Y también a la escultura que se encuentra en la rotonda que da salida a la ciudad hacia Castejón por la carretera regional LR-288. Desgajaron el brazo y el báculo de la imagen de Santiago Apóstol.

Entre la indignación de los vecinos, era el quinto ataque que sufría la escultura desde su colocación. Pasados unos meses, no hay ninguna pista sobre los autores de los destrozos en una escultura querida por todos. Mientras, el Ayuntamiento ha trabajado junto a la autora, la escultora de Aldeanueva de Ebro María Pilar Gutiérrez, para recuperar de forma íntegra las manos y los báculos. Estaban destrozados y desaparecidos.

Tras sufrir cinco ataques desde su inauguración en marzo de 2016, el Ayuntamiento llama a cuidar lo de todos«No duelen tanto los 600 euros de gasto como pensar que en cualquier momento alguien la puede destrozar»

El coste de recuperar lo que es de todos fue de 600 euros. «Sí, es un gasto importante para una escultura que no debería ser tocada nunca, pero lo que más duele no es el dinero sino pensar que en cualquier momento se puede destrozar. Ni en mi cabeza ni en la de la mayoría de personas entra que alguien pase por la estatua y decida destrozarla», reflexiona la edil de Cultura y Turismo, Leyre Marcilla. «El vandalismo demuestra que, como sociedad, no estamos inculcando el valor de nuestro patrimonio, ni de muchas otras cosas como lamentamos al ver columpios rotos por mala utilización, las pintadas...», añade.

Ayuntamiento y autora repusieron las imágenes en las vísperas del fin de semana de Todos los Santos. Era casi una prueba de fuego, pues la noche de Halloween de 2024 también fue otra de actos de vandalismo en distintos lugares de la ciudad. Con ese recuerdo, Marcilla aplaude y confía que «somos una sociedad involucrada y hemos aprendido». «El llamamiento es claro, valoremos lo que tenemos y seamos respetuosos: si tú en tu casa no vas rompiendo muebles, ni vas tirando jarrones, ni tiras cosas al suelo, ¿Por qué lo haces en la calle, en tu pueblo?», cuestiona pidiendo a todos los vecinos que participen en el cuidado y vigilancia de lo público, además de en su mantenimiento.

Tras hechos como los que sufrió la escultura o para mantener la limpieza en el municipio, muchos vecinos han planteado la necesidad de colocar cámaras de seguridad, tanto como testigos como para acción disuasoria. El Ayuntamiento alfareño está trabajando en la normativa y en la contratación para colocarlas en puntos estratégicos de la ciudad a lo largo de 2026.