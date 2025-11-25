LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La reurbanización de la calle San Antón está pronta a licitarse. E. P.

Un error numérico dilata unos días la licitación de la mejora de la calle San Antón

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:36

Después de darle el visto bueno en el pleno del 28 de octubre, el Ayuntamiento de Alfaro confía en sacar en breve a contratación ... la ejecución de las obras de mejora de la urbanización de las calles San Antón y anejas, vértices del tráfico y de la vida en el casco histórico. Confía en ultimar el trámite administrativo para volver a convocar la contratación después de que el primer anuncio fuera anulado este viernes.

