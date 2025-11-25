Un error numérico dilata unos días la licitación de la mejora de la calle San Antón

Después de darle el visto bueno en el pleno del 28 de octubre, el Ayuntamiento de Alfaro confía en sacar en breve a contratación ... la ejecución de las obras de mejora de la urbanización de las calles San Antón y anejas, vértices del tráfico y de la vida en el casco histórico. Confía en ultimar el trámite administrativo para volver a convocar la contratación después de que el primer anuncio fuera anulado este viernes.

Tras aprobar el acuerdo en la junta de gobierno local del Consistorio de la pasada semana, la Plataforma de Contratación del Sector Público anunció la contratación por 3.435.293 euros –financiado al 60% por la Comunidad Autónoma tras actualizar los precios– y ocho meses de plazo para acometer las obras necesarias para la mejora de las instalaciones existentes y la reurbanización de las calles Pasaje San Francisco y plaza Tejada, Sardina, Cuartel Viejo, La Paz, San Antón y Barrio Verde. Pero ayer acuñaba la licitación como «anulada» debido a un «error en la numeración del expediente». Esta circunstancia postergará unos días el reinicio de la contratación y, por lo tanto, de la adjudicación.

«Se ha tratado de un error en el número de expediente. Se modifica y se cuelga de nuevo en la Plataforma», confirmó sobre el calendario el concejal de Urbanismo y Obras, José Luis Segura.