Imagen del funcionamiento de la zona de expansión dada al Ebro durante una reciente avenida. E. R.
Alfaro

Ebro Resilience hace balance de sus actuaciones en una jornada en Alfaro

El salón de actos del Palacio Abacial acoge el jueves 30 un análisis del funcionamiento de las diversas intervenciones

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:24

¿Cómo están funcionando las primeras actuaciones Ebro Resilience entre Milagro (Navarra) y Alfaro (La Rioja)? Esta pregunta es el título de la charla que organiza y ofrecerá para responderla la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) el próximo jueves 30 de octubre en el salón de actos del Palacio Abacial, a su vez sede del Ayuntamiento alfareño.

Las actuaciones de recuperación ambiental realizadas dentro de la Estrategia Ebro Resilience en los parajes del Ortigoso, casi frente a la vecina localidad navarra, y La Nava, tras desembocar el Aragón en el Ebro, llevan ya más de tres años funcionando por sí mismas. Después, en esa estrategia común, se fueron uniendo en el tramo alfareño del río los retranqueos y restauraciones ambientales en los términos de El Estajao y, por último, en La Roza. Con este tiempo ya funcionando, Ebro Resilience ofrece esta conferencia abierta a todos los interesados para comprender el funcionamiento de las actuaciones y su impacto en la reducción del riesgo de daños por inundaciones y la devolución del espacio y el hábitat natural al río.

«La clave de estas actuaciones combinadas en el tramo es que generan beneficios locales, pero, además, se considera que en conjunto ofrecen un beneficio global respecto al riesgo de inundación», explica Ebro Resilience sobre el contenido de la jornada.

Una exposición ofrecerá los resultados, resolverá dudas y captará la opinión de la población de 17.30 a 20.00 horas

Con la organización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico junto a los gobiernos de La Rioja y de Navarra, la jornada se desarrollará de 17.30 a las 20.00 horas como una nueva acción que apuesta por la participación pública y el intercambio con el territorio, dos de los objetivos de Ebro Resilience.

El programa lo completa una exposición sobre las actuaciones realizadas y sus resultados, en resolver dudas y dialogar sobre la percepción social de estas intervenciones, las expectativas de la población y las experiencias que quieran aportar los asistentes sobre las actuaciones.

