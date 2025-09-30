LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ganadoras de la edición anterior. E.P.

Amigos de la Historia de Alfaro convoca a los alumnos a su cuarto concurso literario

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Martes, 30 de septiembre 2025, 07:48

Ya en su cuarta edición, la Asociación de Amigos de la Historia de Alfaro ha convocado el concurso literario 'Alfaro Histórico', con el que busca tanto promocionar el conocimiento del devenir a lo largo de los siglos y de los acontecimientos de la ciudad entre sus estudiantes como fomentar la práctica de la creatividad a través de la literatura.

Con plazo abierto desde el 15 de septiembre, la Asociación cerrará la recepción de trabajos a las 23.59 horas del domingo 26 de octubre. Los interesados en participar deberán remitirlos por correo electrónico, con el relato como archivo adjunto, al correo electrónico de la Asociación.

Dirigido a todos los alumnos que cursan en Alfaro, y con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, el certamen se vuelve a organizar en dos categorías: la A para alumnos de 3º y 4º de Secundaria, con un premio de 120 euros, y un segundo de 75 en forma de vales que consumir en establecimientos locales; y la B para los de 1º y 2º de Bachillerato con dos premios de 150 y 100 euros en vales. Como en ediciones anteriores, la asociación ha ofrecido a los centros educativos alfareños la información sobre el certamen, así como las bases que lo regulan y con las que los alumnos pueden concurrir con sus relatos.

