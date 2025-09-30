Amigos de la Historia de Alfaro convoca a los alumnos a su cuarto concurso literario

Ernesto Pascual Martes, 30 de septiembre 2025, 07:48 Comenta Compartir

Ya en su cuarta edición, la Asociación de Amigos de la Historia de Alfaro ha convocado el concurso literario 'Alfaro Histórico', con el que busca tanto promocionar el conocimiento del devenir a lo largo de los siglos y de los acontecimientos de la ciudad entre sus estudiantes como fomentar la práctica de la creatividad a través de la literatura.

Con plazo abierto desde el 15 de septiembre, la Asociación cerrará la recepción de trabajos a las 23.59 horas del domingo 26 de octubre. Los interesados en participar deberán remitirlos por correo electrónico, con el relato como archivo adjunto, al correo electrónico de la Asociación.

Dirigido a todos los alumnos que cursan en Alfaro, y con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, el certamen se vuelve a organizar en dos categorías: la A para alumnos de 3º y 4º de Secundaria, con un premio de 120 euros, y un segundo de 75 en forma de vales que consumir en establecimientos locales; y la B para los de 1º y 2º de Bachillerato con dos premios de 150 y 100 euros en vales. Como en ediciones anteriores, la asociación ha ofrecido a los centros educativos alfareños la información sobre el certamen, así como las bases que lo regulan y con las que los alumnos pueden concurrir con sus relatos.

Temas

Alfaro