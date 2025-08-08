El concurso fotográfico 'Mi rincón favorito de Alfaro' abre su plazo hasta el 23

E. P. Viernes, 8 de agosto 2025, 08:47 Comenta Compartir

El Ayuntamiento alfareño ha convocado el certamen fotográfico 'Mi rincón favorito de Alfaro'. El concurso tiene dos ámbitos y sendos premios, el certamen local y el nacional, que premiará las mejores imágenes de toda la geografía española.

Los interesados han de tomar una fotografía con su teléfono móvil a Instagram con las etiquetas del certamen, #mirinconfavorito y #mirinconfavoritodealfaro. Pueden inscribir obras hasta el 23 de agosto, un calendario que anunciará el ganador local el 4 de septiembre y los nacionales el 27, Día Mundial del Turismo.

Desde ahí, el concurso otorgará dos premios, uno primero de 200 euros y un segundo de 100. La ganadora local también optará a los galardones nacionales, con cinco primeros premios de 500, 400, 300, 200 y 100 euros y diez accésit de 50.