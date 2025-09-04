Comienzan los trabajos de mejora del polideportivo en Alfaro

Desde hace unas semanas, la fisonomía de parte del polideportivo municipal La Molineta de Alfaro está cambiando. Han comenzado los trabajos para ejecutar el ... proyecto de ejecución de diferentes actuaciones en las instalaciones con financiación de fondos europeos de la mano del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En los últimos días del mes de julio, tras firmar el acta de replanteo el viernes 25 y vallar la zona, operarios y máquinas de la empresa adjudicataria Obra Pública La Ribera comenzaron la primera de estas mejoras con la demolición de las escaleras que conectan la zona del frontón y la pista 2 con el gimnasio municipal y los vestuarios del campo de hierba artificial. Y siguieron por la de la pista de karts, que llevaba lustros en desuso.

«Después de esos derribos, comenzará la urbanización de la zona y el cerramiento de la pista 2 en el fondo y con un tejadillo de dos metros en el lateral para proteger de las inclemencias del tiempo a quienes van a ver partidos de fútbol sala o el patinaje», explica sobre esta primera zona de actuación el concejal de Festejos, José Luis Segura. Mientras, el frontón municipal está abierto al uso de aficionados y clubes dando acceso por su puerta posterior.

La empresa corellana Obra Pública La Ribera acomete la actuación por 884.541 euros y plazo hasta el 30 de noviembre

Licitado por un importe de 916.622,96 euros, dos empresas concurrieron a la convocatoria lanzada por el Ayuntamiento alfareño en mayo. La oferta de la constructora navarra resultó la adjudicataria por 884.541,16.

Cuando avancen en ese punto, los trabajos saldrán al exterior del polideportivo, a la calle que transita paralela al campo de hierba artificial, cuyo adoquinado está muy dañado y presenta un firme irregular debido a lo que lo elevan las raíces de los chopos del Paseo Luis Fernández, 'el Chapas'. «Desaparecerán todos los árboles, se levantará el paseo y se conectará con pasos de peatones con cada parte del aparcamiento y una rampa para hacer accesible el paso a todo el mundo», explica Segura esta fase.

Se acercarán después los trabajos al espacio de contenedores junto al edificio social, que se va a cubrir. Dando respuesta a uno de los objetivos de la convocatoria de ayudas del Gobierno de España para la mejora y optimización de instalaciones y espacios deportivos que fomenten el turismo deportivo sostenible, que financia el 60 por ciento de toda la actuación, los trabajos colocarán placas fotovoltaicas de autoconsumo sobre la cubierta del club social. Así, el polideportivo ganará en eficiencia energética y ahorrará en la factura.

A continuación, según el calendario de trabajo, irá la reforma de los aseos y vestuarios, además de instalar sistemas de autoconsumo y digitalización para la gestión de la instalación, buscando la misma eficiencia.

Tras recibir el visto bueno del Consejo Superior de Deportes, el Ayuntamiento obtuvo dos meses más de prórroga para finalizar los trabajos, con fecha límite el 30 de noviembre para cumplir con los requisitos de los fondos europeos. «Podemos recibir la obra por fases. Así que, en cuanto acabe una, la recibimos y abrimos al público para poder utilizarlo», cita el concejal.