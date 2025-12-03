El «colapso» en el área de Agricultura impide celebrar la Jornada de Fruticultura en Alfaro

En la víspera de San Francisco Javier, aprovechando el festivo en la vecina comunidad foral, decenas de agricultores riojanos y navarros tenían una cita en ... Alfaro desde hace cuatro décadas: las Jornadas de Fruticultura de La Rioja. Pero este año la sala Florida no ha abierto sus puertas para este encuentro que iba a celebrar su trigésimo novena edición.

En estas cuatro décadas solo ha faltado en una ocasión a esta cita, en el parón obligatorio de 2020 por la pandemia del covid-19 y las medidas aplicadas para frenar su avance. Pero al año siguiente se retomaron adentrándose en temas como la alternativa del pistacho, el futuro de la manzana o la perspectiva medio ambiental en el uso sostenible de fitosanitarios. Este 2025 suma una ausencia más en el calendario de esta jornada organizada en los últimos años entre el Ayuntamiento alfareño y el Gobierno de La Rioja.

Consultada por Diario LA RIOJA ante esta ausencia en la agenda alfareña, la edil de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Hacienda, Guadalupe López, expone dos circunstancias clave: el «colapso» que sufre su departamento desde hace meses por la falta de personal y el traslado de quien fue moderador y coordinador en los últimos años, Juan Antonio Elguea, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y medio Ambiente a la de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación –en concreto, ahora es jefe de área de Lucha contra Despoblación y Apoyo al Desarrollo de Entidades locales–.

Los socialistas han reprochado la inacción para organizar una cita que iba a cumplir su edición número 39

Por su parte, los funcionarios que estaban a cargo de las jornadas en el Consistorio tampoco están disponibles, una de baja desde hace ocho meses y otro jubilado. «Las jornadas hay que prepararlas con tiempo. Cuando nos pusimos a ello, me encontré con estas dos situaciones, además de que tenemos el departamento municipal de Agricultura con un colapso de trabajo que impidió organizarlas... Las cosas, si se hacen, se hacen bien... porque hay que hablar con mucha gente, coordinar agendas de los ponentes... Confíemos en que el año que viene podamos retomarlas», explica López a este periódico.

Explicaciones

Ante la no realización de las jornadas, el Partido Socialista alfareño ha reclamado a López que dé explicaciones al sector. Y hacía responsable de su «cancelación» a la «inacción y falta de trabajo del equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alfaro». «En estas jornadas se reunían agricultores, empresarios y personas relacionadas con el mundo de la agricultura, que tanto apoyo necesitan de las instituciones en este momento y que por la dejadez recurrente y continuada de este equipo de gobierno han sido dejados de lado», han lamentado los socialistas en un comunicado.

Por su parte, Guadalupe López compromete que Ayuntamiento y Gobierno de La Rioja buscarán volver a celebrarlas en 2026. Y abre la opción de que, si se dan las circunstancias, organizar dos ediciones en ese año para recuperar la perdida en este 2025. «Si salimos de este colapso y hay que cambiar fechas para poder celebrarlas como una situación puntual, las celebraremos en otro momento –baraja la edil de Agricultura–. Así, aunque sea que se celebren dos en el año que viene, una en su momento habitual y otra extra por no haber realizado la de este. Si se puede, lo haremos».

La suspensión este año de las jornadas es una evidencia de cara al público de la falta de personal que sufre desde hace meses el área de Agricultura, y que en varias ocasiones en plenos han lamentado gobierno y oposición.