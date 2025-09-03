El Club Taurino de Alfaro organiza un viaje para ver a Jiménez en San Mateo La salida será a las 10.00 horas desde la estación de autobuses

Ernesto Pascual Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:22

Después de tomar la alternativa el 15 de agosto en su localidad, la siguiente cita como torero del joven alfareño Fabio Jiménez es la feria de San Mateo. Y el Club Taurino de Alfaro quiere estar presente, para lo que ha preparado un viaje para la tarde del 21 de septiembre con destino a la plaza logroñesa de La Ribera.

Con inscripciones abiertas hasta el 16 de septiembre en Foto Estudio Rodríguez por 8 euros para socios del Club y 10 para los que no son, la salida será a las 10.00 horas desde la estación de autobuses, con regreso al finalizar la corrida con San Román y Palacio.