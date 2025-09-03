LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fabio Jiménez, en una imagen de archivo. Sonia Tercero

El Club Taurino de Alfaro organiza un viaje para ver a Jiménez en San Mateo

La salida será a las 10.00 horas desde la estación de autobuses

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:22

Después de tomar la alternativa el 15 de agosto en su localidad, la siguiente cita como torero del joven alfareño Fabio Jiménez es la feria de San Mateo. Y el Club Taurino de Alfaro quiere estar presente, para lo que ha preparado un viaje para la tarde del 21 de septiembre con destino a la plaza logroñesa de La Ribera.

Con inscripciones abiertas hasta el 16 de septiembre en Foto Estudio Rodríguez por 8 euros para socios del Club y 10 para los que no son, la salida será a las 10.00 horas desde la estación de autobuses, con regreso al finalizar la corrida con San Román y Palacio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Decide a quién quieres premiar
  2. 2 Un guarda lleva ante la Justicia la gestión forestal del hayedo de Santiago en Munilla
  3. 3 Dos detenidos en Logroño por abandonar en una cuneta a una perra que al final murió
  4. 4 La Federación de Peñas se desvincula de la Terraza de San Mateo
  5. 5 Cae una banda nacional de estafadores, uno de ellos riojano
  6. 6

    El Ayuntamiento sigue adelante con la polémica concesión a Boal Eventos de la Terraza de San Mateo
  7. 7

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  8. 8 La Avenida de Lobete prepara suelo para unas 270 viviendas
  9. 9

    «Con lo que nos había costado sacar adelante el viñedo este año, ahora nos llega esto»
  10. 10

    La última granizada aboca a las parcelas más dañadas a una vendimia «inminente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Club Taurino de Alfaro organiza un viaje para ver a Jiménez en San Mateo

El Club Taurino de Alfaro organiza un viaje para ver a Jiménez en San Mateo