LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cerrada al baño la piscina municipal de Alfaro por aparición de excrementos

El caso de Alfaro se une a otros registrados en la región en este verano

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Sábado, 16 de agosto 2025, 19:24

La piscina grande del polideportivo municipal La Molineta de Alfaro ha sido cerrada al baño sobre las 18.50 horas de la tarde de este sábado al aparecer excrementos en sus aguas.

En plena ola de calor, e inmersa la localidad en sus fiestas patronales, con mucho público buscando refrescarse en la piscina, los responsables han tenido que tomar esta medida por salubridad pública.

El caso de Alfaro se une a otros registrados en la región en este verano tan caluroso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven de 17 años muere tras caer su coche por un barranco cuando volvía de fiestas de Alfaro
  2. 2

    Historia de una escalera sin historia
  3. 3

    La Rioja, una comunidad de Guinness
  4. 4

    Condenan a indemnizar a una mujer por los daños que sufrió al romperse una aguja de sutura en quirófano
  5. 5 El incendio de Mansilla, activo pero con buena previsión
  6. 6

    Fabio Jiménez, a hombros con Diego Urdiales en su alternativa
  7. 7

    El precio del viñedo sigue en caída: «Sacas uno a la venta y ni te llaman»
  8. 8

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  9. 9

    Uno de cada tres residentes en La Rioja de entre 20 y 35 años nació en el extranjero
  10. 10 Descubriendo los entresijos de los bares de Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cerrada al baño la piscina municipal de Alfaro por aparición de excrementos

Cerrada al baño la piscina municipal de Alfaro por aparición de excrementos