Cerrada al baño la piscina municipal de Alfaro por aparición de excrementos El caso de Alfaro se une a otros registrados en la región en este verano

La piscina grande del polideportivo municipal La Molineta de Alfaro ha sido cerrada al baño sobre las 18.50 horas de la tarde de este sábado al aparecer excrementos en sus aguas.

En plena ola de calor, e inmersa la localidad en sus fiestas patronales, con mucho público buscando refrescarse en la piscina, los responsables han tenido que tomar esta medida por salubridad pública.

El caso de Alfaro se une a otros registrados en la región en este verano tan caluroso.

