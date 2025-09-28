La colegiata de Alfaro suena al XVII
Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:26
El canto gregoriano volvió a sonar entre los muros de la colegiata de San Miguel de Alfaro. Después de trasladarse hace un año a ... la iglesia del Burgo debido a las obras en el templo para luchar contra la humedad, la Asociación Amigos de San Miguel organizó, con el apoyo del Ayuntamiento, un concierto en la velada del sábado y una misa cantada en la mañana de este domingo con el grupo zaragozano Schola Cantorum Paradisi Portae.
Para darle más empaque, en esta ocasión acudieron ocho integrantes, también con la compañía de órgano, para ofrecer polifonía. Su actuación se trasladó a inicios del XVII, cuando se construía la colegiata, para interpretar una misa compuesta por Tomás Luis de Vitoria.
