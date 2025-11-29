El Ayuntamiento destina 32.000 euros a renovar el vehículo del guarda rural

Ernesto Pascual Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:36 Comenta Compartir

El único vehículo con el que cuenta el Ayuntamiento de Alfaro las funciones de guardia rural lleva «numerosas reparaciones» en los últimos años, tras averías frecuentes y desgaste generalizado, «afectando a su disponibilidad operativa y generando gastos recurrentes». Es uno de los argumentos sobre los que el Consistorio alfareño ha lanzado la contratación para el suministro de un vehículo para su brigada municipal con esas funciones de atender la extensa red de caminos y sus parajes naturales.

Tras el acuerdo por la junta de gobierno local, el anuncio de este contrato ha abierto el plazo para que las empresas interesadas presenten propuestas hasta las 23.59 horas del 9 de diciembre desde un presupuesto de 32.000 euros.