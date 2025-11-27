El Ayuntamiento convoca la plaza interina del puesto de secretaría general

E. Pascual Alfaro. Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:00 Comenta Compartir

Para cubrir la vacante en una plaza fundamental para el funcionamiento de la administración, el Ayuntamiento de Alfaro ha convocado la selección para cubrir en régimen de interinidad el puesto de secretaría general.

Aprobadas las bases por resolución de Alcaldía, el Boletín Oficial de La Rioja publicó el anuncio de la convocatoria para funcionarios con habilitación nacional en su edición del 19 de noviembre para esta selección mediante concurso-oposición. Los interesados tienen diez días hábiles tras el siguiente a su publicación para presentar sus instancias.