LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alfaro

El Ayuntamiento convoca la plaza interina del puesto de secretaría general

E. Pascual

Alfaro.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:00

Comenta

Para cubrir la vacante en una plaza fundamental para el funcionamiento de la administración, el Ayuntamiento de Alfaro ha convocado la selección para cubrir en régimen de interinidad el puesto de secretaría general.

Aprobadas las bases por resolución de Alcaldía, el Boletín Oficial de La Rioja publicó el anuncio de la convocatoria para funcionarios con habilitación nacional en su edición del 19 de noviembre para esta selección mediante concurso-oposición. Los interesados tienen diez días hábiles tras el siguiente a su publicación para presentar sus instancias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y siete heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  2. 2

    Doce alcaldes con dedicación exclusiva cobran entre 27.586 y 68.530 euros al año
  3. 3 Recuperado en Arnedo un remolque robado en Calahorra con objetos por valor de 8.000 euros
  4. 4 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  5. 5 Los docentes interinos exigen a Educación que modifique la orden que regula su trabajo
  6. 6

    El acusado de agredir a cuatro personas en una discoteca de Logroño acepta dos años de cárcel
  7. 7 Hallan muerta a una joven de 25 años en Málaga en un nuevo crimen machista
  8. 8 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  9. 9

    La cooperativa de San Vicente se transforma en sociedad limitada en busca de socios inversores
  10. 10

    Parque del Iregua, la obra de 100 días de la que ha pasado un año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Ayuntamiento convoca la plaza interina del puesto de secretaría general