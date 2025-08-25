LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Ayuntamiento busca actualizar sus sistemas informáticos. E. P.

El Ayuntamiento de Alfaro renueva su infraestructura digital por 155.000 euros

Al llegar los servidores y almacenamiento al final de su vida útil, el contrato recibe ofertas hasta este jueves

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Lunes, 25 de agosto 2025, 08:21

En esta era digital, de conexiones y comunicaciones al momento, el correcto funcionamiento diario de cualquier administración está sujeto a las diversas infraestructuras tecnológicas de ... la información. En este punto, la infraestructura de virtualización de servidores y cabina de almacenamiento del Ayuntamiento de Alfaro han quedado obsoletos y llegado al final de su ciclo de vida. Dado que esta situación impide continuar soportando el aumento de necesidades de procesos y almacenamiento, el Ayuntamiento ha convocado la contratación del suministro, instalación y configuración de servidores, de programas de software y del mantenimiento de la infraestructura que cubra las necesidades funcionales y operativas de sus servicios informáticos.

