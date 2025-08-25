El Ayuntamiento de Alfaro renueva su infraestructura digital por 155.000 euros
Al llegar los servidores y almacenamiento al final de su vida útil, el contrato recibe ofertas hasta este jueves
Lunes, 25 de agosto 2025, 08:21
En esta era digital, de conexiones y comunicaciones al momento, el correcto funcionamiento diario de cualquier administración está sujeto a las diversas infraestructuras tecnológicas de ... la información. En este punto, la infraestructura de virtualización de servidores y cabina de almacenamiento del Ayuntamiento de Alfaro han quedado obsoletos y llegado al final de su ciclo de vida. Dado que esta situación impide continuar soportando el aumento de necesidades de procesos y almacenamiento, el Ayuntamiento ha convocado la contratación del suministro, instalación y configuración de servidores, de programas de software y del mantenimiento de la infraestructura que cubra las necesidades funcionales y operativas de sus servicios informáticos.
Con el acuerdo de la junta de gobierno local en una de sus últimas reuniones semanales, el Ayuntamiento ha sacado esta licitación por un precio de 155.228,48 euros con una duración de contrato de tres años y diez semanas. Las empresas interesadas en optar a él tienen hasta las 23.59 horas de este jueves 28 de agosto para presentar sus propuestas al Consistorio.
El objetivo de este contrato es renovar la infraestructura de servidores y sistemas de almacenamiento del Ayuntamiento, actualización que permita ampliar la capacidad de proceso e implantar un sistema con soporte y crecimiento continuado, tal y como recoge la memoria del pliego.
Para ofrecer este suministro, el pliego de condiciones requiere a los licitadores habilitación profesional y acreditar solvencia técnica o profesional y, el que resulte adjudicatario, certificado del fabricante del hardware como socio autorizado, entre otras condiciones.
