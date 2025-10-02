LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Ayuntamiento de Alfaro destina en su web un apartado especial a 'La voz de la infancia'

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 2 de octubre 2025, 09:06

Siguiendo las líneas que marcan las Ciudades Amigas de la Infancia (CAI), el sello que otorga Unicef, el Ayuntamiento alfareño ha creado un apartado específico para los niños y adolescentes en su página web, www.alfaro.es, bajo el título 'La voz de la infancia'.

Con el compromiso de que «los niños, niñas y adolescentes de Alfaro cuentan», el portal recoge información de interés para los pequeños de la casa y sus familias. Por ejemplo, actividades en la agenda cultural de su interés, las que contempla para cada fin de semana la ludoteca de plaza Esperanza, sus horarios...

Además, el área de Juventud invita a niños y familias a plantear propuestas y sugerencias al correo electrónico lavozdelainfancia@alfaro.es ó en los nuevos buzones de sugerencias instalados en la biblioteca y en la ludoteca.

