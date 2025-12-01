El Ayuntamiento de Alfaro contrata por 20.000 euros la creación de la marca turística del municipio

Cualquier desarrollo turístico, comercial o empresarial requiere de contar con una marca que sea imagen, referencia y primer modo de presentación de sus contenidos y ... atractivos. Con el avance de los trabajos para el desarrollo del proyecto 'El vino de siempre', con la ejecución de los trabajos para hacer más visitable el yacimiento de Graccurris o definir las rutas de los itinerarios verdes, el Ayuntamiento de Alfaro contempla la necesidad de diseñar la marca turística de la localidad y las herramientas digitales para darle dinamismo.

Dentro de la financiación y estrategia del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia desde los fondos europeo Next Generation EU, uno de los pasos es crear esta marca turística de Alfaro y herramientas para el volcado de contenidos digitales. En concreto, es uno de los tres pasos de uno de sus cuatro ejes de actuación, el de la transición digital (comparte acciones junto a la señalización inteligente de los senderos y servicios digitales y a las herramientas digitales para la interpretación del patrimonio romano del yacimiento de Graccurris).

Con ese guion de actuaciones, y con el acuerdo de la junta de gobierno local, el Ayuntamiento alfareño ha convocado la contratación por 20.000 euros del servicio para contar con la marca turística y las herramientas para el volcado de contenidos digitales. Los profesionales interesados tienen hasta las 23.59 horas de este viernes 5 de diciembre para presentar sus propuestas.

Este contrato busca el desarrollo de las tareas para el diseño de la marca turística integral, la elaboración y redacción de relatos turísticos adaptados a distintos públicos y diseñar, crear e implementar un portal web turístico accesible y multilingüe junto a la integración de herramientas digitales e innovadoras de señalización inteligente. Con el objeto de prestar servicio de consultoría y asistencia técnica y especializada en esas labores, la empresa adjudicataria trabajará en coordinación con los servicios de Turismo del Ayuntamiento.