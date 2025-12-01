LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista panorámica de Alfaro, en una imagen de archivo. E.P.

El Ayuntamiento de Alfaro contrata por 20.000 euros la creación de la marca turística del municipio

Dentro del plan 'El vino de siempre', la empresa desarrollará un portal web, relatos turísticos para varios públicos y el volcado digital

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:20

Comenta

Cualquier desarrollo turístico, comercial o empresarial requiere de contar con una marca que sea imagen, referencia y primer modo de presentación de sus contenidos y ... atractivos. Con el avance de los trabajos para el desarrollo del proyecto 'El vino de siempre', con la ejecución de los trabajos para hacer más visitable el yacimiento de Graccurris o definir las rutas de los itinerarios verdes, el Ayuntamiento de Alfaro contempla la necesidad de diseñar la marca turística de la localidad y las herramientas digitales para darle dinamismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  2. 2

    Un siglo de las casas que ya no son baratas
  3. 3

    La Rioja tiene 2.698 grandes propietarios con más de diez inmuebles urbanos cada uno
  4. 4 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  5. 5

    Cabimonteros, para entrar a vivir
  6. 6 El marcador | Los resultados de la jornada
  7. 7 Consternación en Jaén por la muerte de dos menores
  8. 8 La Audiencia retoma el juicio a la exalcaldesa de Clavijo por el caso del fraude en el viñedo
  9. 9

    La Fundación Vital invierte 12 millones para crear el gran museo del vino alavés en Elciego
  10. 10 Un herido grave en un choque frontal entre dos vehículos en la N-120, en Ventosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Ayuntamiento de Alfaro contrata por 20.000 euros la creación de la marca turística del municipio

El Ayuntamiento de Alfaro contrata por 20.000 euros la creación de la marca turística del municipio